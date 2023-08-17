Google Arts & Culture: Kultur für Zuhause

Anfang 2021 war es zehn Jahre her, als ein Google-Team mit einem 20-Prozent-Projekt begann. Das Ziel war es, mehr Kunst und Kultur zugänglich zu machen. Gemeinsam mit 17 Kultureinrichtungen aus 11 Ländern startete das Team den Sprung ins Ungewisse, ohne recht zu wissen, wohin diese Reise führen würde, schrieb Amit Sood von Google Arts & Culture im Februar in einem Blog-Eintrag.

Gerade während der Corona-Pandemie kam die Plattform bzw. die App den Zuhause Verharrenden zu Gute. Auch heute kann man mit Google Arts & Culture ferne Orte und fremde Kulturen von Zuhause aus entdecken. Sowohl Plattform als auch App ermöglichen einen virtuellen Rundgang durch eine Vielzahl an Museen und Ausstellungen – und das im Streetview-Stil.