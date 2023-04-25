Google Authenticator: Einträge anders ordnen

Die App Google Authenthicator dient nicht nur für Google-, sondern auch für viele andere Onlinekonten als Code-Generator für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Leider ist sein Funktionsumfang begrenzt. Es gibt darin zum Beispiel keine Funktion, um die Einträge automatisch nach Alphabet zu sortieren. Oder um sie in verschiedene zuklappbare Kategorien einzuteilen (z. B. privat, beruflich). Sie erscheinen in der App stets nach Erstelldatum sortiert, wobei der zuletzt erstellte Eintrag immer zuunterst ist.

Sobald Sie einmal 10 oder mehr Konten in der App haben, wird es unübersichtlich. Sie starren beim Scrollen mit Adleraugen auf die vielen Einträge, in der Hoffnung, den Gesuchten bald zu finden.

Ein bisschen was geht aber doch!

Lösung: Ein automatisches Sortieren geht zwar nicht, aber Sie können die Einträge manuell anders einordnen. Halten Sie einen zu verschiebenden Eintrag etwas länger gedrückt. Dabei wird z. B. der aktuelle Code in die Zwischenablage kopiert, was Ihnen am unteren Rand der App bestätigt wird (was Sie im Moment ignorieren können). Gleichzeitig bekommt der so gewählte Eintrag am linken Rand drei unscheinbare Striche. Sobald die zu sehen sind, können Sie den Eintrag mit gedrücktem Finger beliebig nach oben oder unten ziehen – und ihn so an der gewünschten Stelle in der Liste einordnen. Es gibt Einträge, die man immer wieder braucht. Platzieren Sie diese zum Beispiel ganz oben.