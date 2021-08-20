Google Back-up & Sync nervt täglich mit Drive-Meldung – und schwierigem Upgrade

Die Meldung erscheint beim Einloggen in Windows unten rechts, falls Sie Google Drive bzw. Google Back-up & Sync installiert haben. Sogar mehrfach, falls es sich auf Ihrem Rechner um mehrere Drive-Konten handelt. Dass in Googles Zeichensatz offenbar das deutsche Eszett (ß) fürs Wort «Schließen» fehlt, ist dabei noch das kleinste, weil nur kosmetische Problem.

Auch in Googles eigenem Support-Forum trendet die Frage zum Pop-up mit dem Titel «Google Drive for desktop is coming soon». Beim Klick auf den Link Weitere Informationen in der Dialogbox landen Sie auf diesem Link: https://support.google.com/a/answer/10309431?hl=de. Die Seite erklärt lang und breit die bevorstehenden Änderungen in Googles Daten-Synchronisier-Werkzeug. Nach dem Aufklappen von Vollständige Liste aller Funktionen finden Sie eine Liste mit Teilfunktionen, die in Back-up & Sync und Drive File Stream vorhanden waren und nun in die vereinheitlichte Anwendung Drive für den Desktop übernommen werden.

Aber es fehlt ein Link für die Installation des Upgrades. Ebenso fehlt ein Häkchen, mit dem man Google mitteilen könnte: «Bitte nerv mich nicht mehr, bis du mir einen konkreten Update-Link anbieten kannst!».

Der Grund für die Meldung sind Googles Pläne, die bisherige Back-up-&-Sync-Software auf den 1. Oktober 2021 stillzulegen, wie in diesem Onlinedokument (engl.) erklärt.

Lösung: Manuell installieren

Es ist davon auszugehen, dass Google in diesem «Weitere Informationen»-Link oder sogar in einer überarbeiteten Version des Benachrichtigungs-Pop-ups nächstens direkt einen Update-Installer verlinken wird. Aber wenn Google damit bis Ende September wartet (etwa bis dann dürfte das Update Zeit haben), wird das Pop-up immer und immer wieder nerven.

Sie können die neue Version von Google Drive für den Desktop schon jetzt installieren. Die Autorin hat es auf zwei Geräten durchgeführt. Beim ersten Gerät traten Fehler auf, weil der Installer die nebenher noch laufende Back-up-&-Sync-Instanz nicht geschlossen hat. Die Ursache lag darin, dass auf dem Gerät zwei Google-Drive-Konten eingerichtet waren. Diese Möglichkeit wird nun in der Anleitung berücksichtigt. Datenverluste traten keine auf.

So gehts: Laden Sie die Google-Drive-Setup-Datei herunter. Hier für Windows, um die es in diesem Artikel geht und hier für Mac. Die Links stammen aus diesem Google-Drive-Support-Artikel. Die Datei landet üblicherweise mit dem Namen GoogleDriveSetup.exe (evtl. mit ausgeblendeter Endung) in Ihrem Downloads-Ordner. Lesen Sie zuerst den folgenden Absatz!

Wichtig: Falls Sie mehrere Instanzen von Google Back-up & Sync haben, weil Sie mehr als ein Google-Drive-Konto verwalten, könnte es helfen, wenn Sie alle Instanzen beenden, ausser jener, die Sie als erstes zum neuen Drive migrieren. Damit verhindern Sie mutmasslich die Probleme, die wir auf Seite 4 beschreiben. Die alten Google-Drive-Icons im Infobereich sehen wie kleine weisse Wölkchen aus mit einem nach oben zeigenden Pfeil. Klicken Sie auf eins davon, sehen Sie, um welches Konto es sich bei welchem Wölkchen handelt. Jenes, das Sie zuerst migrieren (beispielsweise Ihr Hauptkonto) lassen Sie laufen, das andere beenden Sie. Klicken Sie hierfür aufs Google-Wölkchen der zu schliessenden Google-Back-up-&Sync-Instanz (erwischen Sie nicht OneDrive, das hier ebenfalls mit zwei Wölkchen auftaucht!). Nun gehts zum Drei-Punkte-Symbol und zu Back-up & Sync beenden.