Google Drive: So können Sie alle Inhalte herunterladen

Über die Jahre haben Sie Dokumente, Fotos und andere Dateien in Ihren Google-Drive-Account hochgeladen. Nun brauchen Sie diese Dinge aber auch offline, vielleicht auf einem externen Speichermedium. Wie aber kriegen Sie grössere Mengen von Dateien gleichzeitig heruntergeladen, ohne sich die Finger wund zu klicken? Es gibt drei Wege.

Google Drive Webclient

Diese Methode ist zwar simpel, aber nicht immer von Erfolg gekrönt. Das Problem besteht darin, dass der Browser ob der Aktivitäten abstürzen könnte.

Surfen Sie zu drive.google.com und loggen Sie sich ein. Drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+A, um alle Drive-Ordner zu markieren. Führen Sie einen Rechtsklick aus und wählen Sie Download. Nun werden die Ordner gezippt und heruntergeladen. Je nach Datenmenge sind es mehrere Dateien.

Backup & Sync

Nicht alle sind glücklich mit dem Google-Tool, aber für diesen Zweck ist es ganz praktisch.