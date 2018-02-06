Google Drive: So können Sie alle Inhalte herunterladen

Über die Jahre haben Sie Dokumente, Fotos und andere Dateien in Ihren Google-Drive-Account hochgeladen. Nun brauchen Sie diese Dinge aber auch offline, vielleicht auf einem externen Speichermedium. Wie aber kriegen Sie grössere Mengen von Dateien gleichzeitig heruntergeladen, ohne sich die Finger wund zu klicken? Es gibt drei Wege.

Google Drive Webclient

Diese Methode ist zwar simpel, aber nicht immer von Erfolg gekrönt. Das Problem besteht darin, dass der Browser ob der Aktivitäten abstürzen könnte.