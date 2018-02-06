Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
6. Feb 2018
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Google Drive: So können Sie alle Inhalte herunterladen

Sie wollen den gesamten Inhalt Ihres Google Drives herunterladen? Es gibt mehrere Wege, dies zu bewerkstelligen.

Methode 1: über den Webclient

© Quelle: PCtipp.ch

Über die Jahre haben Sie Dokumente, Fotos und andere Dateien in Ihren Google-Drive-Account hochgeladen. Nun brauchen Sie diese Dinge aber auch offline, vielleicht auf einem externen Speichermedium. Wie aber kriegen Sie grössere Mengen von Dateien gleichzeitig heruntergeladen, ohne sich die Finger wund zu klicken? Es gibt drei Wege.

Google Drive Webclient

Diese Methode ist zwar simpel, aber nicht immer von Erfolg gekrönt. Das Problem besteht darin, dass der Browser ob der Aktivitäten abstürzen könnte.

 

Methode 1: über den Webclient

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Surfen Sie zu drive.google.com und loggen Sie sich ein.
  2. Drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+A, um alle Drive-Ordner zu markieren.
  3. Führen Sie einen Rechtsklick aus und wählen Sie Download.
  4. Nun werden die Ordner gezippt und heruntergeladen. Je nach Datenmenge sind es mehrere Dateien.

Backup & Sync

Nicht alle sind glücklich mit dem Google-Tool, aber für diesen Zweck ist es ganz praktisch.

Methode 2: über Backup & Sync

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Laden Sie das Google-Tool Backup & Sync herunter.
  2. Nach dem Starten des Tools loggen Sie sich ein.
  3. Im Infobereich (unten rechts) erscheint nun das Backup&Sync-Icon. Klicken Sie erst dieses an und anschliessend das Drei-Punkte-Icon
  4. Wählen Sie Einstellungen.
  5. Klicken Sie unter Google Drive genau die Ordner an, die Sie herunterladen möchten.
  6. Backup & Sync erstellt nun einen Ordner im Windows-Explorer. Alle Dateien, die auf Ihrem Google Drive sind und in Schritt 5 ausgewählt wurden, können Sie dort einsehen.
  7. Ziehen Sie die Ordner nun mit Drag&Drop auf Ihren Desktop (oder Memory Stick, oder wo immer Sie die Dateien hinhaben wollen).

Googles Dateienmanagement

Lassen Sie Google Ihre Dateien in ein Archiv packen. Dieses können Sie anschliessend herunterladen.

 

Methode 3: über das Google-Archiv

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Surfen Sie myaccount.google.com an.
  2. Loggen Sie sich gegebenenfalls mit Ihrem Google-Account ein.
  3. Klicken Sie auf den Punkt Inhalte kontrollieren.
  4. Klicken Sie nun auf Archiv erstellen.
  5. Schalten Sie die Balken jener Google-Services auf Blau, deren Dateien Sie in dem Archiv haben möchten.
  6. Klicken Sie auf Weiter und passen Sie Dateigrösse, Typ etc. nach Ihrem Gutdünken an. 
  7. Klicken Sie auf Archiv erstellen.
  8. Ist das Archiv erstellt, erhalten Sie einen Link per E-Mail, unter dem Sie das Archiv herunterladen können. 

 

 

Kommentare

Firmen Backup Browser Datenverwaltung PC Software Tools Web-Dienste Windows Internet & Sicherheit Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare