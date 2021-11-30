Google erkennt vorgesummte Lieder

«Na na naaaaaaaanana nanana» – na, was ist das für ein Lied? Wissen Sie nicht? Also Google schon. Eine Funktion des Suchriesen besteht nämlich darin, gesungene oder gesummte Melodien zu erkennen. Dies geht via Android- oder iOS-Phone.

Man startet die Google-App auf dem Smartphone (oder auch Google Assistant), tippt auf das Mikrofon-Icon, danach auf den erscheinenden Button Musik erkennen. Dann kanns losgehen: einfach ein Lied summen oder singen (nanana reicht, wenn man den Text nicht kennt) und Google liefert Resultate nach 10 bis 15 Sekunden gesungener Suchanfrage.