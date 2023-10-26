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Claudia Maag
26. Okt 2023
Lesedauer 2 Min.

Android-Tipp

Google Fotos: Bilder aus einem Album heraus löschen

Die Funktion ist etwas versteckt, aber so können Sie in der mobilen App ein Bild nicht nur aus dem Album entfernen, sondern es auch aus der Fotosammlung löschen.

Fotos können direkt aus einem Album gelöscht werden

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

In der Webversion kann man schon lange beim Löschen von Fotos wählen, ob man ein Bild nur aus einem Album entfernen oder in den Papierkorb verschieben und somit aus der gesamten Fotosammlung löschen will.  Inzwischen kann man auch in der mobilen Version ein Bild direkt aus einem Album heraus löschen.

  1. Öffnen Sie die Google-Fotos-App und wählen Sie unter der Registerkarte Galerie ein Album aus.
  2. Tippen Sie auf ein Foto, das Sie löschen möchten.
  3. Jetzt geht es oben zum Drei-Punkte-Symbol.
  4. Gleich als Erstes, unterhalb des Bildes, sehen Sie die Option Aus Album entfernen.
  5. Tippen Sie drauf, sehen Sie eine Benachrichtigung, dass das Foto entfernt wurde.
  6. Falls Sie möchten, dass Google Fotos ein Bild zunächst nur in den Papierkorb verschiebt (und noch nicht wirklich löscht): Drücken Sie etwas länger auf ein Bild in einem Album (oder auf mehrere). Wieder gehts via Drei-Punkte-Symbol weiter, doch nun finden Sie den Menüpunkt In den Papierkorb.
  7. Da die Fotos nicht direkt gelöscht werden, sondern erst in den Papierkorb verschoben werden, finden Sie diese Bilder auch unter dem Tab Galerie und dort oben bei Papierkorb. Unter Android 13 heisst es, dass die Elemente dort nach 60 Tagen endgültig gelöscht werden.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-13-Smartphone und der mobilen Fotos-Version 6.59.0.5751755 für Android durchgeführt.

(Ursprung 2022, aktualisiert am 26. Oktober 2023)

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