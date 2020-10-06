6. Okt 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Google Fotos: einzelne Alben exportieren – so gehts
PCtipp erklärt, wie Sie lediglich einzelne Google-Fotos-Alben exportieren können.
Wie Sie alle Ihre Bilder aus Google Fotos zu Flickr oder Microsoft OneDrive übertragen, haben wir kürzlich in diesem Tipp erklärt. Es ist aber auch möglich, nur einzelne Fotoalben zu exportieren. PCtipp zeigt Ihnen im Folgenden, wie das funktioniert.
- Surfen Sie diese Export-Seite (Google Datenexport) an.
- Falls Sie nebst Google Fotos noch diverse andere Produkte angezeigt erhalten, klicken Sie auf Auswahl aufheben, um die standardmässige Markierung zu entfernen.
- Scrollen Sie bis zu Google Fotos.
- Haken Sie rechts davon die Box an. Gleich darunter findet sich der Button Alle Fotoalben ausgewählt. Klicken Sie darauf.
- Wählen Sie die gewünschten Fotoalben und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie ganz unten auf den Button Nächster Schritt.
- Nun können Sie unter Dateityp, Häufigkeit und Ziel das Entsprechende auswählen:
Bei der Übermittlungsmethode können Sie z.B. einen Link per E-Mail schicken lassen oder die Alben zu Google Drive, One Drive oder Dropbox hinzufügen.
Häufigkeit: Wollen Sie einmal oder z.B. ein Jahr lang alle zwei Monate exportieren?
Dateityp und -grösse: beispielsweise Zip-Datei, Grösse 2 GB (max. 50 GB).
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