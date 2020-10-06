Google Fotos: einzelne Alben exportieren – so gehts

Bei der Übermittlungsmethode können Sie z.B. einen Link per E-Mail schicken lassen oder die Alben zu Google Drive, One Drive oder Dropbox hinzufügen.

Häufigkeit: Wollen Sie einmal oder z.B. ein Jahr lang alle zwei Monate exportieren?

Dateityp und -grösse: beispielsweise Zip-Datei, Grösse 2 GB (max. 50 GB).