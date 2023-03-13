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Claudia Maag
13. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.

Android-Tipp

Google Fotos: Fotogalerie verwalten via Smartphone

Seine Bilder kann man nicht nur mit der Desktopversion, sondern direkt auf dem Handy verwalten.

Fotos können mit der mobilen Google-App mittlerweile bequem organisiert werden

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Schon seit Längerem wird man von der Foto-App regelmässig gefragt, ob man ältere Fotos ins Archiv verschieben möchte. Ausserdem können Sie die Fotoansicht mit diesen Tipps aufräumen.

Archivieren

Falls die Google-App Sie gerade nicht auffordert, Fotos zu archivieren, finden Sie das Verwaltungstool folgendermassen:

  1. Tippen Sie auf die Registerkarte Galerie.
  2. Hier finden Sie oben Verwalten.
  3. Nun sehen Sie Vorschläge von Fotos, die Sie ins Archiv verschieben könnten. Tippen Sie unten auf Vorschläge prüfen.
  4. Belassen Sie die «Häkchen» bei den Fotos, die archiviert werden sollen, und tippen Sie oben auf Archivieren.
  5. Die so archivierten Bilder finden sich anschliessend unter: Galerie/Archiv.

Ordnung schaffen in der Fotoübersicht

  1. Tippen Sie auf die Registerkarte Galerie.
  2. Hier finden Sie oben Verwalten.
  3. Anschliessend sehen Sie hier «Jetzt Ordnung schaffen». Tippen Sie unten auf Zum Archiv. (Alternativ können Sie direkt ins Archiv gehen via Galerie/Archiv.)
  4. Drücken Sie etwas länger auf einen Screenshot oder ein Foto, um mehrere Bilder auswählen zu können.
  5. Nun finden Sie oben ein Papierkorb-Symbol, um Fotos zu löschen. Alternativ gibts via Drei-Punkte-Symbol die Optionen Aufnahmeort bearbeiten, Aus Archiv wiederherstellen und In den gesperrten Ordner verschieben.
  6. Zusatztipp: Filteroptionen erhalten Sie, wenn Sie (vor dem Auswählen) auf das Bild-Icon mit dem Plus tippen. Sie können ebenfalls Elemente zum Archivieren auswählen, oben können Sie aber z. B. nach Favoriten oder von Google-Fotos erkannten Personen etc. filtern.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Smartphone und der Fotos-Version 6.26.0.514545210 durchgeführt.

(Ursprung 2020, aktualisiert am 13.03.2022)

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