13. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
Google Fotos: Fotogalerie verwalten via Smartphone
Seine Bilder kann man nicht nur mit der Desktopversion, sondern direkt auf dem Handy verwalten.
Schon seit Längerem wird man von der Foto-App regelmässig gefragt, ob man ältere Fotos ins Archiv verschieben möchte. Ausserdem können Sie die Fotoansicht mit diesen Tipps aufräumen.
Archivieren
Falls die Google-App Sie gerade nicht auffordert, Fotos zu archivieren, finden Sie das Verwaltungstool folgendermassen:
- Tippen Sie auf die Registerkarte Galerie.
- Hier finden Sie oben Verwalten.
- Nun sehen Sie Vorschläge von Fotos, die Sie ins Archiv verschieben könnten. Tippen Sie unten auf Vorschläge prüfen.
- Belassen Sie die «Häkchen» bei den Fotos, die archiviert werden sollen, und tippen Sie oben auf Archivieren.
- Die so archivierten Bilder finden sich anschliessend unter: Galerie/Archiv.
Ordnung schaffen in der Fotoübersicht
- Tippen Sie auf die Registerkarte Galerie.
- Hier finden Sie oben Verwalten.
- Anschliessend sehen Sie hier «Jetzt Ordnung schaffen». Tippen Sie unten auf Zum Archiv. (Alternativ können Sie direkt ins Archiv gehen via Galerie/Archiv.)
- Drücken Sie etwas länger auf einen Screenshot oder ein Foto, um mehrere Bilder auswählen zu können.
- Nun finden Sie oben ein Papierkorb-Symbol, um Fotos zu löschen. Alternativ gibts via Drei-Punkte-Symbol die Optionen Aufnahmeort bearbeiten, Aus Archiv wiederherstellen und In den gesperrten Ordner verschieben.
- Zusatztipp: Filteroptionen erhalten Sie, wenn Sie (vor dem Auswählen) auf das Bild-Icon mit dem Plus tippen. Sie können ebenfalls Elemente zum Archivieren auswählen, oben können Sie aber z. B. nach Favoriten oder von Google-Fotos erkannten Personen etc. filtern.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Smartphone und der Fotos-Version 6.26.0.514545210 durchgeführt.
(Ursprung 2020, aktualisiert am 13.03.2022)
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