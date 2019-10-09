Google Fotos: Kolorierung von Schwarz-Weiss-Fotos

Im Juli hatte David Lieb, Google-Fotos-Produktmanager, via Twitter verkündet, dass diverse neue Features kommen. Darunter war das bereits an der I/O 2018 angekündigte Feature, um Schwarz-Weiss-Fotos nachträglich zu kolorieren (PCtipp berichtete). Das Portal «9to5Google» konnte mit der Google-Fotos-Version 4.26 den Beta-Schwarz-weiss-Filter bereits aktivieren. Bei unserem Android-Smartphone (Android 9.1/EMUI) mit derselben Version hat es bereits funktioniert, scheint aber noch nicht so optimal zu sein.

Falls Sie Version 4.26 installiert haben: