Google Fotos: nach Personen und Haustieren filtern

Möchten Sie auf Ihrem Android-Smartphone Bilder von sich oder Ihres Haustiers aufstöbern, hilft Ihnen der folgende Tipp.

Nach dem Öffnen von Google Fotos tippen Sie unten auf die Registerkarte Suchen. Oben finden Sie den Bereich Personen und Haustiere. Rechts davon sehen Sie zudem Alle ansehen, falls das Gewünschte nicht dabei ist. Wenn Sie zum Beispiel nach Ihrem Haustier filtern möchten, tippen Sie auf das runde Vorschaubild. Die künstliche Bilderkennung funktioniert nicht einwandfrei. Die Autorin filterte nach ihrem Hund. Mit dabei war aber zum Beispiel ein Foto eines Staubsaugroboters, das von einem Test stammte.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-13-Smartphone und der Fotos-Version 6.55.0.568344569 durchgeführt.