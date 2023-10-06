6. Okt 2023
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
Google Fotos: nach Personen und Haustieren filtern
Sie suchen ein altes Foto von sich oder Ihrem Wuffi? So gehts schneller.
Möchten Sie auf Ihrem Android-Smartphone Bilder von sich oder Ihres Haustiers aufstöbern, hilft Ihnen der folgende Tipp.
- Nach dem Öffnen von Google Fotos tippen Sie unten auf die Registerkarte Suchen.
- Oben finden Sie den Bereich Personen und Haustiere. Rechts davon sehen Sie zudem Alle ansehen, falls das Gewünschte nicht dabei ist.
- Wenn Sie zum Beispiel nach Ihrem Haustier filtern möchten, tippen Sie auf das runde Vorschaubild.
- Die künstliche Bilderkennung funktioniert nicht einwandfrei. Die Autorin filterte nach ihrem Hund. Mit dabei war aber zum Beispiel ein Foto eines Staubsaugroboters, das von einem Test stammte.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-13-Smartphone und der Fotos-Version 6.55.0.568344569 durchgeführt.
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