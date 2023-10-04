Android-Tipp
Google Kalender: Termin via Link teilen
Mit dem jüngsten Update erhält der Google Kalender eine neue Funktion. Neu kann man Events per Link mit anderen teilen, berichtet «9to5Google» (engl.). Wer die Android-Version von Google Kalender nutzt, sieht nach dem Öffnen eines Termins einen Freigeben-Button.
Google weist darauf hin, dass freigegebene Events öffentlich sind, auch wenn Ihr Kalender oder der Termin privat ist. Sie können einen Termin freigeben, auch wenn Sie dem Termin Gäste hinzugefügt haben.
- Öffnen Sie mit der Android-Version einen Termin.
- Tippen Sie auf Freigeben.
- Wählen Sie, wie Sie den Link teilen möchten.
Gäste, die mit ihrem Google-Konto angemeldet sind, können mit einem Klick antworten. Wer nicht angemeldet ist, muss seine E-Mail-Adresse eingeben, um zu antworten.
Hinweis: Derzeit funktioniert dies nur mit der Android-Version und nur für private Google-Konten – und noch nicht mit Google-Workspace-Konten. Mehr dazu in diesem Google-Support-Dokument.
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