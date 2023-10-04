Google Kalender: Termin via Link teilen

Google weist darauf hin, dass freigegebene Events öffentlich sind, auch wenn Ihr Kalender oder der Termin privat ist. Sie können einen Termin freigeben, auch wenn Sie dem Termin Gäste hinzugefügt haben.

Öffnen Sie mit der Android-Version einen Termin. Tippen Sie auf Freigeben. Wählen Sie, wie Sie den Link teilen möchten.

Gäste, die mit ihrem Google-Konto angemeldet sind, können mit einem Klick antworten. Wer nicht angemeldet ist, muss seine E-Mail-Adresse eingeben, um zu antworten.

Hinweis: Derzeit funktioniert dies nur mit der Android-Version und nur für private Google-Konten – und noch nicht mit Google-Workspace-Konten. Mehr dazu in diesem Google-Support-Dokument.