Google Kalender: Termindetails verstecken

Nehmen wir an, Sie verwenden Google Kalender (auch) für die Arbeit. Dann kann es wichtig sein, dass auch andere auf diesen Kalender zugreifen können. Allerdings muss ja nicht jeder alles wissen. Wenn Sie beispielsweise einen Arzttermin haben, geht das im Grunde niemanden etwas an, schon gar nicht, bei welchem Arzt Sie einen Termin haben. Es genügt, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen wissen, dass Sie beispielsweise von 13 bis 14 Uhr ausser Haus und nicht verfügbar sind.

Öffnen Sie im Webbrowser Google Kalender und melden Sie sich an. Öffnen Sie einen bestehenden Termin, der versteckt werden soll. Tippen Sie oben auf das Bleistift-Symbol. In der Detailansicht des Termins finden Sie im unteren Bereich Standardsichtbarkeit. Via Drop-Down-Menü können Sie diese von Öffentlich auf Vertraulich ändern. Klicken Sie auf Speichern. Dies können Sie natürlich direkt beim Erstellen eines neuen Termins so einstellen.

10 weitere nützliche Tipps zum Google Kalender finden Sie in diesem Artikel.

Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Laptop (22H2), der Webversion des Kalenders im Chrome-Browser (115.0.5790.171) durchgeführt. Die erwähnten Schritte wurden auch mit der mobilen Version ausprobiert. Leider funktioniert es damit unter Android (12 und 13) nicht.