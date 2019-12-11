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Claudia Maag
11. Dez 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Google Kalender: Termine verschieben

Wer beispielsweise einen privaten und einen geschäftlichen Kalender nutzt, kann Termine nun auch mit dem Android-Smartphone dazwischen verschieben.
© Quelle: PCtipp.ch

Wer bei der Google-Agenda mehrere Kalender (innerhalb eines Google-Accounts) nutzt, kann nun auch mit der Android-Version Termine z.B. zwischen der privaten und der geschäftlichen Agenda verschieben.

  1. Wählen Sie einen bestehenden Termin aus.
  2. Tippen Sie auf das Bleistift-Symbol, um ihn zu bearbeiten.
  3. Wenn Sie nun zwischen Titel und Zeitangabe auf die Info mit dem kleinen Kalender-Symbol tippen, öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Ihre Google-Kalender aufgelistet sind.
  4. Wählen Sie den gewünschten aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

© Quelle: PCtipp.ch

Nun wird der Termin beispielsweise statt in der privaten in der beruflichen Agenda angezeigt. Natürlich kann man einen Termin weiterhin duplizieren, doch dann existiert er zweimal.

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