11. Dez 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Google Kalender: Termine verschieben
Wer beispielsweise einen privaten und einen geschäftlichen Kalender nutzt, kann Termine nun auch mit dem Android-Smartphone dazwischen verschieben.
Wer bei der Google-Agenda mehrere Kalender (innerhalb eines Google-Accounts) nutzt, kann nun auch mit der Android-Version Termine z.B. zwischen der privaten und der geschäftlichen Agenda verschieben.
- Wählen Sie einen bestehenden Termin aus.
- Tippen Sie auf das Bleistift-Symbol, um ihn zu bearbeiten.
- Wenn Sie nun zwischen Titel und Zeitangabe auf die Info mit dem kleinen Kalender-Symbol tippen, öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Ihre Google-Kalender aufgelistet sind.
- Wählen Sie den gewünschten aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Nun wird der Termin beispielsweise statt in der privaten in der beruflichen Agenda angezeigt. Natürlich kann man einen Termin weiterhin duplizieren, doch dann existiert er zweimal.
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