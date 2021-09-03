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Google-Maps-Alternative: Das kann die Navigations-App Waze
Waze ist ähnlich wie Google Maps, einfach bunter und verspielter. Die App setzt sehr stark auf seine Community, die laut Webseite aus über 140 Millionen Nutzern besteht (Stand: 03.09.21). Die soziale Karten-App Waze punktet durch Echtzeit-Informationen anderer Anwender. Die App ist kostenlos für Android und iOS erhältlich (sowie via Web). 2013 wurde das israelische Start-up Waze von Google aufgekauft (PCtipp berichtete).
PCtipp gibt Ihnen hier eine Einstiegs-Übersicht. Sehen Sie sich auch unsere Bildergalerie ganz unten auf dieser Seite an, um sich einen raschen Überblick über die Waze-App zu verschaffen.
Loslegen
Und so legen Sie los: Geben Sie die Zieladresse im Feld Wohin? ein. Wählen Sie Ihr Ziel aus. Es werden übrigens auch Parkmöglichkeiten angezeigt.
Wenn es sofort losgehen soll, tippen Sie auf die Schaltfläche Los. Wie von Google Maps gewohnt, können Sie Favoriten speichern, beispielsweise Nach Hause oder Zur Arbeit.
Fahrten planen
Sie haben ein Ziel eingegeben, möchten aber erst in einer Stunde los? Damit Sie die Strecke nicht noch einmal aufrufen müssen, können Sie diese für später speichern. Klicken Sie einfach statt auf Los links davon auf Später. Wählen Sie den Abfahrtsort (falls nicht aktuelle Position), den Tag und die Uhrzeit und klicken Sie auf Speichern.
Bei der Zeitangabe (Ankunft um) sehen Sie rechts übrigens in Rot gleich die Stau-Wahrscheinlichkeit je nach Uhrzeit.
Geplante Fahrten finden Sie, wenn Sie in der Grundansicht der App auf Mein Waze (wenn eingeloggt) tippen.
Einstellungen anpassen und Meldungen von Nutzern
Einstellungen anpassen
Tippen Sie unten links auf Mein Waze (wenn eingeloggt) und anschliessend auf das Zahnrad-Symbol. Hier haben Sie zahlreiche Möglichkeiten. Beispielsweise die Spracheinstellung, ob Waze während Telefonaten stummgeschaltet werden soll, Waze-Stimmen, Meldungen auf Karte anzeigen (z.B. Stau), ob Sie Autobahnen meiden möchten, und vieles mehr. Sie können hier übrigens auch z.B. die Autobahnvignette hinterlegen.
Unter Warnungen und Meldungen finden Sie nebst Meldungen auch Tachoanzeige. Die akustische Warnung ist standardmässig deaktiviert.
Meldungen von Nutzern
Nutzer können beispielsweise Bauarbeiten oder Staus melden.
Dies wird Ihnen auf der Karte mit einem Symbol angezeigt. Als Beispiel eine Staumeldung in Zürich Wiedikon in der Mittagszeit. Tippen Sie auf das Symbol mit den Autos.
Waze zeigt in der Detailansicht nun die Entfernung von Ihrer derzeitigen Position sowie die genaue Position des gemeldeten Staus. Sie können auf Wunsch diesen Eintrag kommentieren (beispielsweise, wie lange man im Stau steht oder dass er mittlerweile vorbei ist).
Routen aufs Handy, Carpool und Musik via Waze-App
Routen vom Web in die App speichern
Schon 2020 war es möglich, Routen auch via Webversion zu planen und aufs Handy zu schicken. Wählt man In die App speichern, wird ein QR-Code angezeigt. Zudem gibt es einen Spurassistenten, der Sie auf mehrspurigen Strassen rechtzeitig informiert, wo Sie sich einordnen müssen.
Carpool
Ausserdem kann man mit Waze Carpool sein halbleeres Auto für Mitfahrer zur Verfügung stellen. Mittlerweile gibt es dafür sogar eine separate App, die WazeCarpool-App. Weitere Informationen zur Waze-Fahrgemeinschaft sowie die Apps finden Sie über diesen Link.
Musik
Wie bei Google Maps (hier gehts zum Tipp) können Sie während der Navigation mit Waze in der Navi-App Musik steuern. Den Audioplayer finden Sie einerseits in den Einstellungen. Noch schneller gehts, wenn Sie das rosa-weisse Noten-Symbol auf der Karte (oben rechts) antippen. Dies finden Sie, bevor Sie eine Route eingeben und die Lokalisierungsfunktion nutzen. Oder eine Route gestartet haben. Standardmässig ist die Musikstreaming-App Spotify hinterlegt. Tippen Sie darauf. Waze verknüpft nun die Navi-App mit der Musikstreaming-App Spotify. Tippen Sie deshalb auf Ich stimme zu sowie auf Akzeptieren.
Via Einstellungen finden Sie allerdings noch deutlich mehr Dienste, wie Amazon Music, Audacity, Audible, TuneIn oder YouTube Music.
Antworten zu weiteren Funktionen und generell zu Waze finden Sie in der Wazeopedia (FAQ).
(Dieser Artikel erschien erstmals im Oktober 2020 und wurde am 03.09.21 aktualisiert.)
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