Google-Maps-Alternative: Das kann die Navigations-App Waze

Waze ist ähnlich wie Google Maps, einfach bunter und verspielter. Die App setzt sehr stark auf seine Community, die laut Webseite aus über 140 Millionen Nutzern besteht (Stand: 03.09.21). Die soziale Karten-App Waze punktet durch Echtzeit-Informationen anderer Anwender. Die App ist kostenlos für Android und iOS erhältlich (sowie via Web). 2013 wurde das israelische Start-up Waze von Google aufgekauft (PCtipp berichtete).

PCtipp gibt Ihnen hier eine Einstiegs-Übersicht. Sehen Sie sich auch unsere Bildergalerie ganz unten auf dieser Seite an, um sich einen raschen Überblick über die Waze-App zu verschaffen.

Loslegen

Und so legen Sie los: Geben Sie die Zieladresse im Feld Wohin? ein. Wählen Sie Ihr Ziel aus. Es werden übrigens auch Parkmöglichkeiten angezeigt.

Wenn es sofort losgehen soll, tippen Sie auf die Schaltfläche Los. Wie von Google Maps gewohnt, können Sie Favoriten speichern, beispielsweise Nach Hause oder Zur Arbeit.