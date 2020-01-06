Tipps & Tricks
Google Maps: einzelne besuchte Orte aus Zeitachse löschen
Sie möchten nicht den gesamten Standort- und Suchverlauf in der Karten-App respektive Ihrem Google-Konto löschen, sondern nur puntuell besuchte Orte? So gehts mit dem Smartphone:
1. Tippen Sie auf das Hamburger-Menü.
2. Wählen Sie Mein Profil.
3. Dort klicken Sie auf Beitragen.
4. Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol rechts von einem Ort.
5. Nun können Sie wählen zwischen entweder Ort verwerfen oder von Zeitachse löschen.
Falls Sie doch den gesamten Standortverlauf löschen möchten, führen Sie mit dem Smartphone die Schritte 1-2 aus, gehen dann zu Profileinstellungen und wählen Gesamten Standortverlauf löschen. Alternativ können Sie den Standortverlauf gleich darunter für einen Bestimmten Zeitraum im Standortverlauf löschen.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-Smartphone (Android 9.1/EMUI) durchgeführt.
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