Google Maps: einzelne besuchte Orte aus Zeitachse löschen

1. Tippen Sie auf das Hamburger-Menü.

2. Wählen Sie Mein Profil.

3. Dort klicken Sie auf Beitragen.

4. Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol rechts von einem Ort.

5. Nun können Sie wählen zwischen entweder Ort verwerfen oder von Zeitachse löschen.

Falls Sie doch den gesamten Standortverlauf löschen möchten, führen Sie mit dem Smartphone die Schritte 1-2 aus, gehen dann zu Profileinstellungen und wählen Gesamten Standortverlauf löschen. Alternativ können Sie den Standortverlauf gleich darunter für einen Bestimmten Zeitraum im Standortverlauf löschen.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-Smartphone (Android 9.1/EMUI) durchgeführt.