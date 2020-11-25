Chatten statt SMS
Google Messages: Chatfunktionen aktivieren – so gehts
Google hat für seine Messages-App den SMS-Nachfolgestandard Rich Communications Services (RCS) aktiviert (PCtipp berichtete). Die Vorteile von RCS sind beispielsweise Interoperabilität (RCS-App-unabhängig), die Kontakte bleiben auf den Geräten gespeichert sowie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Mit Chatfunktionen können Sie anstelle von (kostenpflichtigen) SMS Nachrichten über WLAN oder mobile Daten senden. Nicht alle Android-Geräte können RCS nutzen, der Mobilfunkanbieter muss RCS-Dienste unterstützen.
Damit Sie eine RCS-Konversation führen können, müssen sowohl Sie als auch das Chat-Gegenüber dies in der Messages-App aktiviert haben. So aktivieren Sie den Chat-Dienst von Google Messages, wenn bei Ihnen verfügbar.
- Überprüfen Sie im Play Store, ob Sie die aktuellste Version von Google Messages installiert haben.
- Tippen Sie in Google Messages auf das Drei-Punkte-Symbol.
- Wählen Sie Einstellungen.
- Tippen Sie auf Chatfunktionen (wenn vorhanden).
- Rechts von Chatfunktionen aktivieren sehen Sie einen Schieberegler. Aktivieren Sie diesen, falls nicht bereits aktiv.
- Wenn dies zum ersten Mal aktiviert wird, müssen die Datenschutzbestimmungen akzeptiert werden und – falls nicht früher erledigt – die Handynummer eingegeben werden.
- Oberhalb davon sehen Sie den Status. Ist dieser auf wird geprüft, wird Ihre Handynummer verifiziert. Nach einer Weile ändert dies auf Verbunden.
- Ist dies erledigt, tippen Sie in der Grundansicht der Messages-App auf den Button Chat starten.
Tipp: Sie können die beiden Optionen Lesebestätigungen senden und Anzeigen, dass ich gerade schreibe, separat in den Einstellungen, ebenfalls bei Chatfunktionen, deaktivieren (Schieberegler).
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Google-Messenger-Version 6.8.076 durchgeführt.
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