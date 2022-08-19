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Claudia Maag
19. Aug 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Google Notizen: Audioaufnahme erstellen

Wenn Sie rasch eine Notiz mit der Google-App erstellen möchten, geht das auch per Spracheingabe.

Die Google-Notizen-App für Android

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Von Google Notizen gibt es je eine Version für Android, iOS und eine Webversion. Die Sprachaufzeichnung funktioniert allerdings nur mit den mobilen Versionen.

  1. Öffnen Sie die Google-Notizen-App (Google Keep).
  2. Der direkteste Weg: Tippen Sie unten links auf das Mikrofon-Symbol (Audioaufnahmen).
  3. Erlauben Sie der Notizen-App, Audioaufnahmen zu tätigen.
  4. Hier wird die Google-Spracherkennung (Google Speech Services) aktiv, die meiner Erfahrung nach etwas fragil ist und man den Mund wirklich sehr nah ans Handymikrofon bewegen und auf eine sehr deutliche Aussprache achten muss. Dann funktionierts. Sprechen Sie Ihren Notizen-Text.

  5. Sie sehen nun eine Notiz mit der Audioaufnahme. Geben Sie der Notiz einen Titel. Sie können übrigens eine Notiz anpinnen, dann finden Sie diese gleich ganz oben. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf den Zurück-Pfeil. Der Notizzettel wird automatisch gespeichert.
  6. Falls Sie via Plus-Zeichen (farbig) eine Notiz erstellt haben und nun nach der Audio-Funktion suchen: Diese finden Sie unten links beim kleinen (schwarz-weissen) Plus-Symbol. Bei den Pop-up-Optionen finden Sie Aufnahme läuft... .

Neuerdings können Sie übrigens das dunkle Design verwenden, wenn Sie dieses für die Augen angenehmer empfinden.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Gerät und der Google-Notizen-Version 5.22.282.02.90 durchgeführt.

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