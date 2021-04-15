Google One: Übersicht und praktische Tipps für das Cloud-Dashboard

Google One ist kein eigentliches zusätzliches Tool, um z.B. auf Fotos zuzugreifen, sondern eine Art Verwaltungskonsole für Ihre Google-Dienste und vor allem Ihren Cloud-Speicherplatz.

Der Speicherplatz steht für Google Drive, Gmail und Google Fotos zur Verfügung. Des Weiteren kann man seinen Speicherplatz mit bis zu fünf Familienmitgliedern teilen.

Nebst Cloudspeicher bietet die Google-One-Mitgliedschaft beispielsweise Kontakt zu Google-Experten (Support) und Abonnenten profitieren von Zusatzfeatures wie beispielsweise mehr Filtern für die Foto- bzw. Videobearbeitung (PCtipp berichtete) oder Rabatte auf ausgewählte Hotelbuchungen.

Natürlich ist auch eine Google-One-App verfügbar (siehe letzte Seite des Artikels).

1. Google-One-Abopreise

Google ist derzeit ein wenig penetrant dabei, sein Google-Fotos-Angebot zu monetarisieren. Ab 1. Juni 2021 ist es vorbei mit kostenlosem unbegrenztem Speicherplatz. Ab dann wird der Speicher der Nutzer auf 15 GB begrenzt. Mehr dazu finden Sie im Google-Blog (Englisch).

Sobald die neuen Speicherrichtlinien in Kraft treten, müssen Nutzende für mehr Speicher (mehr als 15 GB) und Zusatzfeatures bezahlen. Da kommt Google One ins Spiel.

Bei allen Google-Konten sind 15 GB kostenloser Speicherplatz inbegriffen. Wer mehr möchte, muss ein Google-One-Abo lösen. Es geht ab 100 GB Datenspeicher los. Es gibt das Starter-Paket (100 GB Speicherplatz) für Fr. 20.-/Jahr, das Standard-Paket (200 GB) für Fr. 30.-/Jahr oder das Premium-Paket (2 TB) für Fr. 100.-/Jahr. Alternativ kann monatlich bezahlt (bzw. gekündigt) werden. Maximal sind 30 TB zu haben. Die komplette Preisliste für den kostenpflichtigen Google-One-Cloudspeicher finden Sie hier. Infos zur Google-One-App finden Sie am Ende des Artikels.