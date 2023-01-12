Google Photos: Die geheime Sortierfunktion

Google Photos ist ein Multitalent und eines der beliebtesten Webtools, wenn es um das Verwalten von Fotos geht. Bei der Sortierfunktion stehen allerdings auf den ersten Blick wenig Optionen zur Verfügung. Man muss gut suchen, um weitere Möglichkeiten zu finden. Wir zeigen einen nützlichen Sortier-Mechanismus, der ziemlich versteckt ist.

Alben sortieren

Google Photos legt die Reihenfolge der Alben gemäss dem Zeitstempel an. Eine Möglichkeit, beispielsweise nach dem Alphabet zu sortieren, gibt es grundsätzlich nicht. Ein kleiner Hack löst dieses Problem allerdings: Wenn das Datum eines im Album befindlichen Ordners aktualisiert wird, rutscht das ganze Album ganz nach oben. So könnte man (etwas umständlich) nach dem Alphabet sortieren.