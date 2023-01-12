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Florian Bodoky
12. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Google Photos: Die geheime Sortierfunktion

Standardmässig sind Fotos nach dem Zeitstempel in den Metadaten sortiert. So geht das auch anders.
Die Bedienoberfläche zum Ändern von Datum und Uhrzeit

So sortieren Sie inoffiziell

© Quelle: PCtipp.ch

Google Photos ist ein Multitalent und eines der beliebtesten Webtools, wenn es um das Verwalten von Fotos geht. Bei der Sortierfunktion stehen allerdings auf den ersten Blick wenig Optionen zur Verfügung. Man muss gut suchen, um weitere Möglichkeiten zu finden. Wir zeigen einen nützlichen Sortier-Mechanismus, der ziemlich versteckt ist.

Alben sortieren

Google Photos legt die Reihenfolge der Alben gemäss dem Zeitstempel an. Eine Möglichkeit, beispielsweise nach dem Alphabet zu sortieren, gibt es grundsätzlich nicht. Ein kleiner Hack löst dieses Problem allerdings: Wenn das Datum eines im Album befindlichen Ordners aktualisiert wird, rutscht das ganze Album ganz nach oben. So könnte man (etwas umständlich) nach dem Alphabet sortieren.

So sortieren Sie inoffiziell

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Klicken Sie auf den Sortierbutton oben rechts und wählen Sie den Punkt Neustes Foto.
  2. Öffnen Sie das gewünschte Album und wählen Sie ein Foto aus.
  3. Bewegen Sie die Maus über das Foto und wählen Sie links oben das Häkchen aus.
  4. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Datum und Uhrzeit bearbeiten.
  5. Wählen Sie Ein Datum und eine Uhrzeit auswählen und legen Sie diese nach eigenem Gusto fest.
  6. Klicken Sie auf Speichern. Das Album erscheint nun zuoberst.

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