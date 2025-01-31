Suchfilter
Google: Nur Resultate aus einem bestimmten Land liefern
Angenommen, Sie möchten sich kundig machen, was es im Web so für Basketball-Teams in der Schweiz gibt. Eine Suche nach Basketball Team liefert aber auch internationale Resultate.
Natürlich könnten Sie im Suchbegriff noch ein «Schweiz» einfügen. Aber es gibt auch einen Schalter, den Sie verwenden könnten. Für die Suche in der Schweiz verwenden Sie dies: https://www.google.ch/webhp?cr=countryCH
Es erscheint die gewöhnliche Google-Suche. Wenn Sie darin jedoch einen Suchbegriff eintippen und die Suche gestartet haben, sehen Sie im Code der Adresszeile den Parameter «cr=countryCH». Und die angezeigten Resultate stammen aus der Schweiz.
Sollen es explizit Resultate aus Deutschland sein, benutzen Sie countryDE: https://www.google.ch/webhp?cr=countryDE. Für jene aus Österreich ist es https://www.google.ch/webhp?cr=countryAT und für jene aus den USA https://www.google.ch/webhp?cr=countryUS.
Eine Liste mit möglichen Ländercodes finden Sie hier, wobei es nicht mit allen gleich gut funktioniert. Wir haben es auch probehalber mit https://www.google.ch/webhp?cr=countryKR (Südkorea) und https://www.google.ch/webhp?cr=countryXK (Kosovo) ausprobiert. Ersteres schien zu klappen, letzteres leider nicht.
Hinweis: Dieselbe Suche ist alternativ auch über Googles Bedienoberfläche auffindbar. Klicken Sie nach einer Suche oben rechts aufs Zahnradsymbol für die Schnelleinstellungen. Öffnen Sie darin die Erweiterte Suche, finden Sie im Bereich «Ergebnisse eingrenzen» ein Ausklappmenü, in dem Sie das Land festlegen können. Auch dies benutzt den erwähnten countryXX-Parameter. Falls Sie jedoch häufig eine Suche in einem bestimmten Land durchführen wollen, bietet sich die eingangs gezeigte Variante eher an, weil Sie diese auch als Lesezeichen speichern können. (PCtipp-Forum)
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