Google: Nur Resultate aus einem bestimmten Land liefern

Angenommen, Sie möchten sich kundig machen, was es im Web so für Basketball-Teams in der Schweiz gibt. Eine Suche nach Basketball Team liefert aber auch internationale Resultate.

Natürlich könnten Sie im Suchbegriff noch ein «Schweiz» einfügen. Aber es gibt auch einen Schalter, den Sie verwenden könnten. Für die Suche in der Schweiz verwenden Sie dies: https://www.google.ch/webhp?cr=countryCH

Es erscheint die gewöhnliche Google-Suche. Wenn Sie darin jedoch einen Suchbegriff eintippen und die Suche gestartet haben, sehen Sie im Code der Adresszeile den Parameter «cr=countryCH». Und die angezeigten Resultate stammen aus der Schweiz.