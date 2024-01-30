Google-Suche: Vor oder nach bestimmtem Datum googeln

Sie möchten beispielsweise wissen, was der PCtipp in letzter Zeit über den Windows-Explorer geschrieben hat. Sie starten bei Google eine Suche nach Windows Explorer site:pctipp.ch. Nur werden Sie damit auch ältere Artikel finden, vielleicht sogar welche, die noch für Windows 7 oder gar XP verfasst worden sind.

Wollen Sie lieber den Zeitraum einschränken, gibts zwei Möglichkeiten.

Variante 1: Suchfilter-Menü

Entweder klicken Sie oben rechts in der Optionszeile auf Suchfilter und wählen dort via Beliebige Zeit einen Zeitraum aus, etwa Letzte Woche, Letzter Monat oder Letztes Jahr. Es gibt auch die Option Zeitraum festlegen, in der Sie über ein Kalender-Element eine Von- und Bis-Zeit festlegen.