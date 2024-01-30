Ganz einfach
Google-Suche: Vor oder nach bestimmtem Datum googeln
Sie möchten beispielsweise wissen, was der PCtipp in letzter Zeit über den Windows-Explorer geschrieben hat. Sie starten bei Google eine Suche nach Windows Explorer site:pctipp.ch. Nur werden Sie damit auch ältere Artikel finden, vielleicht sogar welche, die noch für Windows 7 oder gar XP verfasst worden sind.
Wollen Sie lieber den Zeitraum einschränken, gibts zwei Möglichkeiten.
Variante 1: Suchfilter-Menü
Entweder klicken Sie oben rechts in der Optionszeile auf Suchfilter und wählen dort via Beliebige Zeit einen Zeitraum aus, etwa Letzte Woche, Letzter Monat oder Letztes Jahr. Es gibt auch die Option Zeitraum festlegen, in der Sie über ein Kalender-Element eine Von- und Bis-Zeit festlegen.
Variante 2: Einfache Suchparameter
Wer sich hingegen die Klickarbeit ersparen will, schränkt das Datum alternativ mit folgenden Parametern ein.
Mit after:Datum oder before:Datum durchforsten Sie das Netz oder die angegebene Seite nach allen Resultaten nach (after) oder vor (before) dem angegebenen Datum. Verwenden Sie als Datumsformat JJJJ-MM-TT, also zum Beispiel so:
Alles nach dem 30. November 2022: after:2022-11-30
oder
Alles vor dem 30. November 2022: before:2022-11-30
Weitere Google-Tipps finden Sie hier. (PCtipp-Forum)
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