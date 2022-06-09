Gratis Online-TV schauen – so gehts

Hinweis: Bei einigen Sendungen kann es sein, dass Sie diese im Ausland nicht anschauen können.

Live-TV: Fernsehen live geht ebenfalls (SRF 1, SRF zwei, SRF info). Tippen Sie in der App auf den Live-Tab.

Download: Wenn Inhalte zum Download (und somit offline) verfügbar sind, sehen Sie ein Download-Symbol. Im Tab Profil finden Sie diese Sendungen dann unter Downloads.

Radio: Falls Sie lieber Radio hören und eine Sendung verpasst haben, finden Sie den Audio- & Podcast-Bereich hier bzw. in der App im Audios-Tab. Beim Radio-Angebot kann nach Sender sortiert und dann nach Datum oder Sendungen gesucht werden. Zuoberst findet sich nun direkt eine Streaming-Schaltfläche.

Play Suisse (SRG)

Im November 2020 lancierte die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG zudem eine eigene Streaming-Plattform namens «Play Suisse» (PCtipp berichtete). Der Streamingdienst bietet Ihnen Inhalte von SRF-, RTS-, RSI- und RTR-Produktionen und -Koproduktionen.«Play Suisse» ist in Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch verfügbar.

Play Suisse enthält Filme, Serien und Dokus aus der ganzen Schweiz, darunter bekannte Schweizer Serien wie «Wilder» und «Frieden» oder jüngere Produktionen wie «Tschugger» (Komödie), «Sacha» (Thriller) und eine neue Staffel für den Serienmörder «Arthur» (Thriller).