Praxis
Gratis Online-TV schauen – so gehts
Haben Sie keinen Fernseher mehr daheim, aber auch keinen kostenpflichtigen Streamingdienst wie Netflix? Oder Sie sind einfach auf der Suche nach (kostenlosen) Alternativen zum Vor-der-Glotze-Sitzen für unterwegs?
Wir haben vier Mediatheken unter die Lupe genommen. Natürlich gibt es zahlreiche mehr, doch da diese Aufzählung (fast) uferlos wäre, beschränken wir uns hier auf die vier Grossen der DACH-Region.
Alle Apps und Webdienste sind kostenlos.
(Ursprung Mai 2019; aktualisiert und ergänzt am 09.06.22)
1. Schweiz: Play SRF und Play Suisse (SRG)
Play SRF
Da ist natürlich der hiesige Dienst von Schweizer Radio und Fernsehen: Play SRF. Sie können den Dienst über die Webseite oder die kostenlose App nutzen (Deutsch: Android, iOS).
Nebst der deutschsprachigen Version (Play SRF) gibt es natürlich noch Play RTS (Französisch), Play RSI (Italienisch), Play RTR (Rätoromanisch) sowie Play SWI (Englisch).
Sie finden die Sendungen als Livestream oder zum Nachschauen. Wenn Sie auf Sendungen klicken, können Sie diese nach dem Alphabet oder nach Themen sortieren. Wer seine Lieblings-Serie verpasst hat und diese unbedingt s o f o r t nachschauen muss, der findet diese via «Sendung verpasst?».
In der App findet sich nebst Videos, Audios, Live und Suche auch das Profil. Hier können Sie Ihre Favoriten, zuletzt gesehene Sendungen und Downloads verwalten. In der App können Sie eine Sendung direkt entweder als Favorit markieren oder eine Push-Mitteilung abonnieren.
Hinweis: Bei einigen Sendungen kann es sein, dass Sie diese im Ausland nicht anschauen können.
Live-TV: Fernsehen live geht ebenfalls (SRF 1, SRF zwei, SRF info). Tippen Sie in der App auf den Live-Tab.
Download: Wenn Inhalte zum Download (und somit offline) verfügbar sind, sehen Sie ein Download-Symbol. Im Tab Profil finden Sie diese Sendungen dann unter Downloads.
Radio: Falls Sie lieber Radio hören und eine Sendung verpasst haben, finden Sie den Audio- & Podcast-Bereich hier bzw. in der App im Audios-Tab. Beim Radio-Angebot kann nach Sender sortiert und dann nach Datum oder Sendungen gesucht werden. Zuoberst findet sich nun direkt eine Streaming-Schaltfläche.
Play Suisse (SRG)
Im November 2020 lancierte die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG zudem eine eigene Streaming-Plattform namens «Play Suisse» (PCtipp berichtete). Der Streamingdienst bietet Ihnen Inhalte von SRF-, RTS-, RSI- und RTR-Produktionen und -Koproduktionen.«Play Suisse» ist in Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch verfügbar.
Play Suisse enthält Filme, Serien und Dokus aus der ganzen Schweiz, darunter bekannte Schweizer Serien wie «Wilder» und «Frieden» oder jüngere Produktionen wie «Tschugger» (Komödie), «Sacha» (Thriller) und eine neue Staffel für den Serienmörder «Arthur» (Thriller).
Notwendig dafür ist eine einmalige, kostenlose Registrierung – mit dem persönlichen Login gehen auch persönliche Empfehlungen aufgrund der bisher gesehenen Inhalte einher. Der Dienst ist unter playsuisse.ch oder via App (Android, iOS) empfangbar und ist bereits über die jährliche Medienabgabe finanziert – zusätzliche Kosten entstehen also nicht.
Wenn wir schon gerade bei hiesigen Streaming-Anbietern sind: In diesem Artikel finden Sie alles rund um den Schweizer Streamingdienst Oneplus.
2. ARD Mediathek
Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt ARD (Das Erste) können Sie auch über die Webseite oder App anschauen/-hören (Android, iOS).
In der Mediathek enthalten sind: Das Erste, BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWS, WDR, ONE und ARD-alpha, 3sat, ARTE, KiKA, Phoenix, Tagesschau24 und die Deutsche Welle.
Sie finden die Kategorien Filme, Serien, Dokus, Tagesschau / Nachrichten, Kinder und Familie etc. oder können auch hier Sendungen live anschauen.
In der App finden Sie die Tabs: ARD, Entdecken, Live, Programm und Sender. Oben links ist der Login-Bereich, rechts ein Streaming-Symbol, um ein Video an ein TV-Gerät zu streamen.
Sie können auch hier Sendungen als Favoriten speichern (Merken).
Hinweis: Leider sind einige Sendungen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht in der Schweiz abspielbar. Beispiel: Sherlock (BBC).
In der App können Sie eine Sendung als Favorit (Herzli-Symbol) markieren. Diese finden Sie dann oben links unter Meine ARD (mittlerweile muss man sich anmelden).
Download: 2019 war es noch nicht möglich, Inhalte herunterzuladen. ARD/Das Erste schrieb dazu: «Aus rechtlichen Gründen dürfen wir leider keine Videos zum Download anbieten. Eine Ausnahme stellen hier jedoch die Podcasts dar, die wir für einzelne Sendungen anbieten.»
Hierfür hat ARD schon 2020 eine Lösung gefunden. Mittlerweile kann man die Inhalte für eine spätere Offline-Nutzung offline speichern. Wenn dies möglich ist, sehen Sie es nach Aufrufen einer Sendung über den Download-Button.
Hinweis: Es handelt sich nicht um einen herkömmlichen Download (das würde umfassende Download-Rechte für das jeweilige Video voraussetzen).
3. ZDF Mediathek
Sendungen des Zweiten Deutschen Fernsehens ZDF sind über die Webseite oder als App verfügbar (Android, iOS).
Auf der Webseite finden Sie mittig rasch die Serien-Highlights. Oben finden sich die Rubriken, Barrierefrei, Live-TV und Sendung verpasst.
Sie können Live-TV schauen oder eine Sendung nachträglich sehen. Die Suche erfolgt über Rubriken (Comedy, Doku, Filme etc.) oder Sendung verpasst (Datum).
Hinweis: Nach einer kurzen Stichprobe dünkt mich ZDF strenger (als ARD) bei der lizenzrechtlichen Umsetzung: Wir konnten zahlreiche Sendungen nicht anschauen.
Sowohl auf der Webseite als auch in der App findet sich der Bereich Mein ZDF. Hierfür müssen Sie sich registrieren und anmelden. Sowohl via Desktop als auch via App werden Sie beim ersten Login gefragt, ob Sie eine Altersprüfung durchführen möchten. Dazu fragt ZDF nach einem Ausweisdokument. Natürlich können Sie dies mit Nein, danke ignorieren.
In Mein ZDF können Sie Listen erstellen. Im Kinderbereich ZDFtivi finden Sie Videos, Artikel, Sendungen oder Serien, die Sie (oder Ihre Familie) sich mit einem Stern gemerkt haben. Es ist übrigens möglich, ein separates Kinderprofil anzulegen.
In der App finden Sie die Tabs: Startseite, Live TV, Sendung verpasst, Rubriken und Mein ZDF. Eine Sendung fügen Sie über den Plus-Button hinzu. Danach findet sich dies in Ihrem Bereich, wo Sie angefangene Sendungen weiterschauen und sich Sendungen merken können.
Push-Nachrichten erinnern Sie an eine bald beginnende Live-Sendung oder wenn ein Video Ihrer Merkliste wieder offline ist.
Live TV: Fernsehen live geht via Webseite offiziell nur in Deutschland (auch 2022). In der Schweiz erhält man einen Hinweis, dass der Beitrag nur dort gezeigt werden kann. In der App hingegen kann die Autorin einige Inhalte anschauen.
Download: Mit der App können Sie Inhalte downloaden und offline speichern, um sie später unterwegs anzusehen, auch wenn Sie keinen Empfang haben. Mittlerweile gilt das für die meisten Videos. In der App finden Sie die Offline-Sendungen im Tab Mein ZDF und dann Offline schauen.
4. ORF TVthek
Sendungen des Österreichischen Rundfunks ORF finden Sie über die Webseite oder via kostenloser App (Android, iOS). Bei der Desktop-Version sehen Sie oben: Favoriten, Sendung verpasst, Sendungen A-Z, Im Fokus, History und LIVE.
In der App finden Sie die Tabs: Startseite, Verpasst, Sendungen A-Z, Favoriten und Live. In dieser App gibt es auch im Jahr 2022 keinen klassischen Kundenbereich (lediglich die Favoriten) und man braucht somit auch kein Login. Man sieht sofort, ob ein Inhalt in der Schweiz nicht abspielbar ist.
Update Juli 2020: Zur Optik: Im Juni 2020 wurde die App aktualisiert (vorher war sie recht altbacken), nun ist sie näher an den anderen Anbietern dran. Wie ORF auf der TVthek-FAQ-Seite schrieb, ist in der TVthek-App auch eine Chromecast-Funktion integriert, mit der Sie ein Video am Handy auswählen und auf dem Fernseher anschauen können.
Für Smart-TVs von Samsung und LG gibt es eigene Apps. TVthek kann ausserdem auf allen Hbb-TV-tauglichen Geräten genutzt werden. Mehr dazu finden Sie in den FAQs unter TVthek auf Ihrem Smart-TV.
Downloads: Wir fanden hierzu keinerlei Informationen und in der App sahen wir bisher keine Sendungen zum Download.
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Wenn Sie Filme von Bibliotheken anschauen möchten, dann ist Filmfriend Schweiz eine Lösung. Filmfriend Schweiz ist eine für Bibliotheken entwickelte Video-on-Demand-Lösung. Hier gehts zu unserem App-Test (Stand: 2019).
Dieser Artikel erschien erstmals am 16. Mai 2019 und wurde am 09. Juni 2022 aktualisiert sowie ergänzt.
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