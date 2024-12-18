Das grosse TV-Abc

OLED

OLED (Organic Light Emitting Diode) steht frei übersetzt für selbstleuchtende Pixel. Es wird also keine Hintergrundbeleuchtung benötigt, wie sie bei LCD-TVs zum Einsatz kommt. Auf dem Papier bietet die Technik stichhaltige Argumente wie perfekte Schwarz- und Kontrastwerte sowie kräftige, brillante Farben. Und: Da Pixel direkt angesteuert werden und leuchten (und damit die LCD-Hintergrundbeleuchtung entfällt), wird eine sehr dünne Bauweise möglich. Negativ ist, dass die Leuchtkraft der Farben und die Helligkeit der Pixel mit der Zeit nachlassen, da sie auf organischen Substanzen basieren. Die Helligkeit hinkt so oder so der von LCD-TVs hinterher.

Pixel

Die Auflösung eines Fernsehers gibt die Anzahl der Bildpunkte (Pixel) an. Ein Beispiel: Ein 4K-TV kann Bilder mit einer Auflösung von 4K anzeigen. Konkret: Das 4K-Bild wird mit 3840 horizontalen Pixel sowie 2160 vertikalen Pixel aufgebaut. Daraus resultieren 8,3 Millionen Pixel (3840 × 2160). Im Vergleich dazu hat das Bild eines Full-HD-TVs (1920 × 1080) nur ein Viertel der Schärfe. Das eines 8K-Fernsehers (7680 × 4320 Bildpunkte) ist dafür viermal so scharf.

Quantum Dots

Dabei handelt sich ebenfalls um LCD-TVs. Die sogenannten Quantum Dots (QD) sind zusätzliche, kristallartige Bausteine, die als Nano-Partikel gerade mal ein Tausendstel einer Haarbreite klein sind. In Fernseher integriert, können sie die Wellenlänge und damit die Farbe von Licht verändern. Sie nähern das Hintergrundlicht der LCD-TVs noch mehr der Sonnenlichtqualität an, sodass eine reinere, bessere Farbdarstellung mit vergrössertem Farbraum und höherer Helligkeit auf dem Schirm möglich wird.

Receiver

Ein Receiver (= Empfänger) wird mit Daten gespeist und verarbeitet diese. Er ist Bestandteil eines TV-Geräts und sorgt dafür, dass sich das Video- und Audiosignal (siehe auch D wie DVB), das über Satellit (S), Kabel (C), terrestrisch (T) oder via IP (Internet Protokoll) empfangen wird, auch decodieren und letztlich auf dem Bildschirm inklusive Ton darstellen lässt.

Sound

Gibt es eigentlich einen TV mit gutem Sound? Mittlerweile, ja! In der Vergangenheit oft stiefmütterlich behandelt, bieten TV-Hersteller wie Panasonic («Tuned by Technics»), Samsung (OTS+ = Object Tracking Sound+) oder auch Sony (Acoustic Surface Audio+) Sound­algorithmen und Funktionen an, welche die schmale TV-Bauweise und geringen Klang­volumina kompensieren.

Testtabelle

PCtipp hat fünf aktuelle TV-Modelle getestet. Die Testtabelle finden Sie unten. Unser Fazit: Die getesteten Fernseher bieten ein herausragendes Bild und sind dank ihrer aktuellen Ausstattung auch für die Zukunft bestens gerüstet. Zwei, die uns besonders gut gefallen haben, sind die Modelle von Panasonic und Samsung. Sie finden die Tests zu diesen Geräten in separaten Boxen auf Teil 3 und 4 in dieser Kaufberatung.

Ultra High Definition TV

Damit ist ein digitales Videoformat (in der Praxis eher ein Sammelbegriff) gemeint, das zwei Bildauflösungen (4K und 8K; im Bildseitenverhältnis 16:9) umfasst. Sowohl 4K- (UHD-1) als auch 8K-Fernseher (UHD-2) entsprechen also streng genommen dem UHD-Format.