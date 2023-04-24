Der grosse TV-Check: Welche Technologie ist nun die Beste?

Ausstattung kostet

Zur Grundausstattung sollten mindestens je drei HDMI- und zwei USB-2.0-Ports zählen. Hier gilt Vorsicht: Der aktuelle HDMI-2.1-Anschluss bringt viele Vorteile, weil damit das Durchschleusen von Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 48 Gbit/s ohne Kompression möglich ist. Das wirkt sich gerade auf die Bildwiederholraten in 4K und höher posi­tiv aus. Denn mit der HDMI-2.1-Norm können Auflösungen von bis zu 7680 × 4320 Pixeln (8K) bei 60 Hertz oder 3840 × 2160 Pixeln (4K) mit 120 Hertz ausgegeben werden. Aufgrund der höheren Bandbreite gewinnt zudem die Übertragung; es können mehr Farben dargestellt werden. Dadurch wird der Standard HDR10+ unterstützt. In der Praxis steht das Ganze für einen grösseren Detailreichtum, um helle und dunkle Bildpassagen besser anzuzeigen.

Daneben ist natürlich auch die Netzwerk­anbindung via LAN und WLAN Pflicht. Letzteres macht den Standort des TV-Geräts flexibler. Auch eine Sprach- und Gestensteuerung setzen Hersteller bei ihren aktuellen Flachbild-TVs ein.

Gute Fernbedienungen kommen nicht nur mit dem typischen Zahlenblock und Tasten, sondern haben häufig eine Tastatur, mit der sich im TV-Menü gezielte Texteingaben tätigen lassen. Zudem ist auch das Streaming-Filmangebot für Ultra-HD-TVs endlich im Mainstream angekommen.

Beim TV-Empfang lassen die Modelle ihre Muskeln spielen: So bieten immer mehr gut aufgestellte Mittelklasse-Modelle sogenannte Twin-Tuner-Funktionalitäten an. Dahinter steckt die Möglichkeit, gleich mit zwei im ­Gerät integrierten DVB-T-/-C-/-S-Empfängern das eine TV-Programm anzuschauen und den anderen Sender per angeschlossenem TV-Speicher gleichzeitig aufzunehmen. Im Test hebt unser Testsieger, der Panasonic TX-65LZC2004, die Messlatte nochmals ein Stück höher. Mithilfe des verbauten Penta-Tuners (= fünffach) mit zusätzlichem IP-Receiver kann der erste Empfänger das aktuelle Bild auf dem TV-Gerät darstellen und der zweite einen weiteren TV-Sender auf ein mobiles Gerät wie etwa Notebook, Smartphone oder Tablet streamen.

«Intelligenter» Sound

Noch eine Besonderheit findet in immer mehr aktuellen Smart-TVs Einzug: hochqualitativer Sound – und das trotz der deutlich schmaleren Bauweise von TVs. Drei Hersteller, die hier besonders auf sich aufmerksam machen, sind Panasonic, Samsung und Sony. Hinter Panasonics Idee des verbauten 360-Grad-Soundscape-Pro-Klangs verbirgt sich ein 22-stufiges Lautsprecher-Array, das den Sound nach oben und auch seitlich wiedergibt. Bewerkstelligt wird das Ganze über eine Kombination aus dem vorderen sowie seitlichen Lautsprechern inklusive Tieftöner und Breitbandlautsprecher, die summa summarum eine ­Gesamtleistung von 160 Watt erreichen.