Grosse Uhr auf einem Windows Desktop

Das Murren in der Anwenderschaft war gross, als Windows 11 zunächst ohne Sekundenangabe erschien. Eine Uhr inklusive Sekundenzeiger fand man lange nur an einer Stelle in den Einstellungen. Oder man greift auf eine Webseite zurück (beides in diesem Tipp: «Windows 11: Wo gibts eine Uhr mit der Sekundenanzeige?»).

Die Sekunden sind zwar zurück …

Microsoft hat übrigens die Sekundenangabe in der Standarduhr wieder zurückgebracht: Klicken Sie mit rechter Maustaste auf eine freie Stelle der Taskleiste und gehen Sie zu den Taskleisteneinstellungen. Klappen Sie Verhalten der Taskleiste auf und aktivieren Sie Sekunden in der Taskleistenuhr anzeigen.