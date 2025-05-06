Gruppenrichtlinien-Änderung im Registry-Editor nachvollziehen

Für Admins und Fortgeschrittene ist der Gruppenrichtlinien-Editor unter Windows 10 und 11 Pro ein willkommenes Mittel, um einige systemnahe Einstellungen zu beeinflussen. Dies gilt besonders fürs Eindämmen mancher Datensammlungsaktivitäten von Windows. Wenn Sie einen Eintrag im Gruppenrichtlinien-Editor ändern, setzt er Ihre Änderung in Form eines Registry-Eintrags um.

In Home-Versionen fehlt der Gruppenrichtlinien-Editor. Dieselben Einstellungen lassen sich dort ebenfalls anwenden, allerdings nur direkt über den Registrierungseditor. Dies ist allerdings viel komplizierter. Ausserdem fehlen manche Einstellungszweige. Möchte man sie trotzdem verwenden, muss man erst anhand eines Pro-Geräts ausfindig machen, um welche Einträge es geht.

Zum einen könnten Sie in einer Online-Datenbank nachschauen, die viele Gruppenrichtlinien-Einträge quasi in Registry-Einträge übersetzt. Wo Sie diese Datenbank finden und wie man sie nutzt, lasen Sie bereits hier: Der passende Registry-Eintrag zur Gruppenrichtlinie.

Dies ist allerdings immer noch etwas umständlich. Ausserdem sind vielleicht nicht alle Einstellungen vorhanden.

Die Alternative: Wenn Sie Zugriff auf mindestens einen PC mit einer Windows-Pro-Version haben, gibts eine nützliche Alternative. Die Idee dahinter: Sie nehmen die Änderung auf dem Pro-Gerät einmal vor, während ein Tool die Registry überwacht und die Änderung protokolliert.

Wie das genau geht, lesen Sie auf der nächsten Seite.

Schritt 1: Einrichten der Filter

Das müssen Sie natürlich auf einem PC mit einer Pro-Version von Windows 10 oder 11 durchführen, da der Gruppenrichtlinien-Editor, den Sie damit in einem nächsten Schritt überwachen, nur auf Windows 10 Pro oder Windows 11 Pro vorhanden ist. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können Sie später auf einem Gerät mit einer Home-Version von Windows nachvollziehen.

Es sieht etwas kompliziert aus, ist mit der folgenden Anleitung aber sehr einfach.

Laden Sie von hier relativ weit oben den Prozessmonitor herunter. Entpacken Sie die Zip-Datei zum Beispiel auf Ihren Desktop (ich habe in meinem Benutzerprofil für solche Zwecke einen PortApps-Ordner) und öffnen Sie ihn. Doppelklicken Sie darin die Datei Procmon.exe. Der Process Monitor öffnet sich und zeigt eine riesige Liste mit aktuell ausgeführten Prozessen. Die gilt es nun zu filtern.

Es sind zwei Filter zu erstellen. Klicken Sie oben aufs Menü Filter und öffnen Sie Filter. Oben sind vier Ausklappmenüs. Im ersten wählen Sie Process Name. Den zweiten lassen Sie auf «is». Im dritten Feld tippen Sie mmc.exe ein. Gleich darunter klicken Sie auf Add.