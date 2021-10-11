Wie gut lassen sich PC-Komponenten wiederverwerten?

Auf den ersten Blick ist die Grafikkarte ein einfaches Bauteil für die Weiterverwendung – auch, was den Aus- und Einbau angeht. Allerdings ist das nur die halbe Geschichte. Bei der Kompatibilität sind vor allem die Grösse und der Stromverbrauch wichtig. Gerade High-End-Grafikkarten sind sowohl sehr gross als auch sehr stromhungrig. Die meisten PC-Gehäuse geben an, wie lang die Grafikkarte maximal sein darf. Vor allem bei kleineren Tower-Modellen liegt die maximale Länge für die GPU oftmals unter 30 Zentimetern, was für viele High-End-Karten nicht mehr reicht. Ebenfalls wichtig zu beachten ist der Stromverbrauch. Keine andere Komponente hat einen so hohen Stromverbrauch wie die Grafikkarte. Auch hier sind vor allem High-End-Modelle gemeint. Beim Kauf einer GPU ist meistens vermerkt, wie stark der verbaute Stromverteiler sein muss, um die Karte betreiben zu können. Dazu sei gesagt, dass diese Faktoren relativ einfach zu handhaben sind. Sowohl ein passendes Gehäuse als auch eine starke Stromversorgung kosten nicht besonders viel und werden meistens auf Basis der bestehenden Komponenten ausgewählt.

Die Haltbarkeit von GPUs ist mittelmässig. Das liegt vor allem daran, dass GPUs häufig hart belastet werden. Wer eine High-End-Karte besitzt, wird diese wahrscheinlich auch viel verwenden und erhöht somit natürlich die Abnützung. Bei weniger starker Nutzung sind GPUs etwas haltbarer.