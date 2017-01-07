Häufiger Fehler beim Einrichten eines Bluewin Mailkontos

Beim Einrichten Ihres Bluewin-Mailkontos glauben Sie, laut Swisscom-Anleitung alles richtig zu machen: Die Server-Einstellungen (IMAP) sind imaps.bluewin.ch:993 für den Posteingang und smtpauths.bluewin.ch:465 fürs Versenden. Auch Benutzername und Kennwort haben Sie gerade eben noch via Webbrowser eingegeben und dort hat es doch geklappt. Warum geht das auf dem Smartphone nicht?

Lösung: Eine der häufigsten Fehlerursachen ist eine Verwechslung. Im Webbrowser tippen Sie vermutlich Ihr Swisscom-Login ein, welches Ihnen auch für den Zugang ins Webmail dient. Aber «Swisscom-Login» ist nicht dasselbe wie «E-Mail-Konto». Das E-Mail-Kontopasswort ist jedoch im Swisscom-Kundencenter hinterlegt. Sie dürften es dort in einem Bereich wie Internet/Bluewin E-Mail oder E-Mail & SMS finden. Verwenden Sie fürs Einrichten des Kontos auf dem Smartphone das dort hinterlegte E-Mail-Login, dann sollte es klappen. (PCtipp-Forum)