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Daniel Bader
24. Mai 2021
Lesedauer 3 Min.

Aufgeschraubt

Handy-Backcover selbst reparieren

Ist beim Sturz des Handys das Backcover zersprungen, lässt es sich ohne grossen Aufwand reparieren. PCtipp zeigt wie.
© (Quelle: Bru-nO/Pixabay)

Einmal nicht aufgepasst, schon rutscht das Smartphone aus der Hand und fällt auf den Boden. Glück im Unglück hat man, wenn das Gerät auf die Rückseite fällt und nur der hintere Deckel beschädigt ist. Warum? Weil sich das Backcover moderner Smartphones relativ leicht und günstig selbst reparieren lässt.

Was Sie benötigen

 © Quelle: PCtipp.ch

Der PCtipp zeigt anhand von Huaweis P30 Pro, wie sich der Akkudeckel austauschen lässt. Das Gute: Die Reparatur kann ohne technisches Vorwissen innert 20 Minuten erledigt werden.

Was Sie benötigen? Einen Föhn, einen Zahnstocher, Handschuhe und ein Gitarrenplektrum. Alternativ geht auch eine Plastikkarte in der Dicke einer Visitenkarte. Zudem lassen sich Smartphone-Reparaturwerkzeuge in Fachgeschäften oder auf der Auktionsplattform Ricardo.ch (Suchfeldeingabe: Handy Reparaturwerkzeug) günstig kaufen.

Ausserdem müssen Sie sich natürlich das passende Ersatzbackcover besorgen. Auch hier haben Sie bei den genannten Anlaufstellen oder einem (Online-)Reparaturshop sehr gute Chancen, fündig zu werden. In unserem Fall haben wir die Rückseite auf der Auktionsplattform inklusive eines Klebestreifens, um Akkudeckel und Handy-Rahmen miteinander zu verkleben, für 35 Franken gekauft.

Wie Sie den Akkudeckel föhnen, ist auf der folgenden Seite beschrieben. Dort finden Sie auch unsere Bildergalerie.

Akkudeckel föhnen

Legen Sie zuerst das Smartphone auf die Display-Seite und eine weiche Unterlage, um den Bildschirm nicht zu verkratzen. Nehmen Sie den Föhn, schalten Sie ihn ein, und zwar auf die höchste Stufe (70 bis 110 Grad Celsius). Föhnen Sie etwa 3 Minuten um die äusseren Ränder des Smartphones. Beginnen Sie anschliessend

die nachfolgende Prozedur mit der zuletzt angeföhnten Seite. Da diese heiss sein dürfte, benutzen Sie bitte Handschuhe.

Nehmen Sie das Plektrum/die Plastikkarte und schieben Sie es/diese vorsichtig zwischen Handy-Rahmen und -Rückseite. Eventuell müssen Sie mit Druck arbeiten, damit sich das Plektrum auch in die Ritze schiebt. Sind Sie drin, fahren Sie vorsichtig mit der Karte am Rand entlang. Damit lösen Sie den Kleber, der Handy-Rahmen und Akkudeckel zusammenhält.

Stockt das Ganze, föhnen Sie nach, damit sich der Kleber besser löst. Sind Sie mehrmals drum herum gefahren, ziehen Sie das Gitarrenplektrum heraus. Versuchen Sie, per Hand den Akkudeckel zu heben und vom Smartphone abzuziehen. Geschafft?

Dann nehmen Sie einen Zahnstocher, entfernen Sie vorsichtig die Klebereste vom Handy-Rahmen. Legen Sie nun die doppelseitig klebbare Folie, die mit dem neuen Akkudeckel mitgeliefert wurde, passgenau auf den Deckel und ziehen nacheinander die beiden Seiten der Folie ab. Drücken Sie die Folie zuerst an das Backcover.

Wenn Sie aufpctipp.cheinen Aufgeschraubt-Tipp vermissen, melden Sie sich bei der Redaktion

 © Quelle: PCtipp.ch

Danach nehmen Sie den Akkudeckel und richten ihn exakt am Handy-Rahmen aus. Setzen Sie den Akkudeckel genau auf und pressen Sie ihn auf das Smartphone. Drücken Sie nun mit Ihren Daumen 2 bis 3 Minuten lang jede einzelne der vier Handy-Seiten gleichmässig fest, damit Akkudeckel und Handy-Rahmen optimal miteinander verklebt sind. Somit ist das Gerät bereits geflickt und das Backcover wieder wie neu.

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