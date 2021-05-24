Handy-Backcover selbst reparieren

Der PCtipp zeigt anhand von Huaweis P30 Pro, wie sich der Akkudeckel austauschen lässt. Das Gute: Die Reparatur kann ohne technisches Vorwissen innert 20 Minuten erledigt werden.

Was Sie benötigen? Einen Föhn, einen Zahnstocher, Handschuhe und ein Gitarrenplektrum. Alternativ geht auch eine Plastikkarte in der Dicke einer Visitenkarte. Zudem lassen sich Smartphone-Reparaturwerkzeuge in Fachgeschäften oder auf der Auktionsplattform Ricardo.ch (Suchfeldeingabe: Handy Reparaturwerkzeug) günstig kaufen.

Ausserdem müssen Sie sich natürlich das passende Ersatzbackcover besorgen. Auch hier haben Sie bei den genannten Anlaufstellen oder einem (Online-)Reparaturshop sehr gute Chancen, fündig zu werden. In unserem Fall haben wir die Rückseite auf der Auktionsplattform inklusive eines Klebestreifens, um Akkudeckel und Handy-Rahmen miteinander zu verkleben, für 35 Franken gekauft.

Wie Sie den Akkudeckel föhnen, ist auf der folgenden Seite beschrieben. Dort finden Sie auch unsere Bildergalerie.

Akkudeckel föhnen

Legen Sie zuerst das Smartphone auf die Display-Seite und eine weiche Unterlage, um den Bildschirm nicht zu verkratzen. Nehmen Sie den Föhn, schalten Sie ihn ein, und zwar auf die höchste Stufe (70 bis 110 Grad Celsius). Föhnen Sie etwa 3 Minuten um die äusseren Ränder des Smartphones. Beginnen Sie anschliessend

die nachfolgende Prozedur mit der zuletzt angeföhnten Seite. Da diese heiss sein dürfte, benutzen Sie bitte Handschuhe.