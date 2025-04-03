Viel Handy fürs Geld

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Printausgabe Nummer 3 des PCtipp. Preise etc. können sich geändert haben.

Ein leistungsstarkes Smartphone muss nicht teuer sein. Während früher für Geräte mit einer Top-Ausstattung weit über 1000 Franken fällig waren, bieten Mittelklasse-Modelle heute eine erstaunliche Ausstattung zu einem Bruchteil des Preises. Dank technischer Fortschritte bekommen Sie für unter 500 Franken Handys, die im Hinblick auf Display, Kamera und Leistung mehr als ausreichend für den digitalen Alltag sind.

Hinweis: Bei der Auswahl haben wir auch auf die Update-Unterstützung für die Hardware geachtet. Selbst wenn diese für Sie kein Kaufkriterium ist, sollten Sie sich nur ein Smartphone mit langjährigem Software-Update-Support zulegen. Denn: Am Ende sind Smartphones auch nur Computer und diese können sich mit Viren infizieren oder gehackt werden. Das wird für Kriminelle umso einfacher, wenn die Software veraltet ist.

Samsung Galaxy A55 – Das schöne