Das Handy als Webcam am Windows PC - so geht es

Seit März 2024 können Windows-11-Insider ihre Android-Smartphones oder -Tablets als Webcam für Onlinemeetings nutzen. Das funktioniert mit diversen Videokonferenz-Apps und Android-Smartphones ab Android 9. Die neue Webcam-Funktion wird demnächst auch bei allen anderen Windows-Nutzerinnen und Nutzern eintreffen, denn derzeit rollt Microsoft die Funktion für sämtliche Windows-11-Anwenderinnen und Anwender aus.

Was zudem zwingend benötigt wird, ist die Windows-App «Link zu Windows» (ab Version 1.2412; mehr zum Download später). Da es sich bei «Link zu Windows» um eine Applikation von Microsoft handelt, ist keine Drittanbieter-App vonnöten. Das Koppeln von Smartphone und Windows-PC war zwar bereits früher möglich, doch es bedurfte einiger Kniffe und ist künftig deutlich einfacher.

Sind die entsprechenden Berechtigungen erteilt und das Handy via Bluetooth gekoppelt (dazu später mehr), ermöglicht die Webcam-Funktion zum Beispiel den Wechsel zwischen Front- und Rückseitenkamera, Videostream-Pausierung und – je nach Ausstattung des mobilen Geräts – auch Kameraeffekte. Prinzipiell funktioniert die Verbindung auch mit iPhones, allerdings kann man die Apple-Geräte nicht wie in diesem Artikel beschrieben als Webcam-Ersatz nutzen.

Was bringt es?

Einer der Vorteile von «Link zu Windows» liegt darin, dass man sein Smartphone auch bei der Verwendung von Computern ohne Webcam oder Geräten mit älteren Kameras als Webcam verwenden kann – also zum Beispiel mit einem betagten Notebook oder einem Desktop-Computer. Die Kameraqualität heutiger Mobiltelefone ist zudem häufig viel höher als jene von integrierten Laptop­kameras oder Webcams, die in externe Bildschirme eingebaut sind.

«Link zu Windows»

Die mobile App «Link zu Windows» ist für Android und iOS gratis verfügbar und ermöglicht den Zugriff vom Windows-PC auf das Smartphone. Die Webcam-Funktion wurde aber laut einem Microsoft-Sprecher noch nicht vollständig für alle ausgerollt (Stand: Juni 2024). Voraussetzung das es klappt sind mindestens Android 9 und die mobile Version von «Link zu Windows» in der Version 1.2412 oder neuer.

Wie erwähnt gibt es die App auch für iPhones – aber nur mit eingeschränktem Funktionsumfang. Deshalb konzentrieren wir uns in diesem Artikel auf Android-Handys.

App Einrichten

Um die Android-Telefonkamera mit Windows 11 zu verbinden, öffnet man auf dem Windows-11-PC die Einstellungen. Danach geht es zu Bluetooth und Geräte, Bild 1. Hier findet sich der Menüpunkt Mobile Geräte. Die Autorin hat für diesen Artikel die Insider-Version von Windows verwendet, doch vermutlich klappt es bei Ihnen mittlerweile auch mit der regulären Windows-11-Version.