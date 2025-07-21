Handyversicherung – sinnvoll oder nicht?

Sie kennen das bestimmt von Ihrem letzten Handy-Kauf: Egal, ob online oder im Laden, kurz vor dem Kaufabschluss werden Sie gefragt, ob Sie eine Handyversicherung abschliessen möchten. Die Angebote sind fast immer identisch: Für nur wenige Franken pro Monat können Sie Ihr neues Smartphone gegen Schäden versichern. Im ersten Moment scheint es nur logisch, ein solches Angebot anzunehmen. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Handyversicherungen rentieren sich nur selten.

Abdeckung

Typische Versicherungspolicen decken in der Regel Displaybrüche sowie Sturz- und Wasserschäden ab. Was oft nicht versichert ist: Verlust, grob fahrlässige Schäden (etwa auf dem Autodach liegengelassen) oder Abnutzung. Auch bei einem Diebstahl verlangen viele Anbieter konkrete Nachweise wie Polizeirapporte. Ausserdem gibt es meist eine Wartefrist oder einen Selbstbehalt – je nach Anbieter beträgt der Selbstbehalt gerne einmal bis zu 100 Franken.

Versicherungskosten

Die Versicherungstarife variieren stark, je nach Gerät und Anbieter. Bei Swisscom kostet die Versicherung Easy Protection für ein Smartphone ohne Abo, das mehr als 849 Franken kostet, Fr. 14.90 pro Monat. Für ein Smartphone im Wert von 900 Franken würden Sie also knapp 180 Franken pro Jahr für die Versicherung bezahlen – beinahe 20 Prozent des Kaufpreises. Hinzu kommt der Selbstbehalt bei Schäden, der in dieser Preiskategorie satte 100 Franken beträgt. Andere Anbieter wie Sunrise oder Salt haben ähnliche Preise.