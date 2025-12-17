Hardware für ein sicheres Zuhause

Weitere Geräteklassen

Rauch- und Wassersensoren

Smarte Rauchmelder und Wassersensoren dienen zur Früherkennung von Gefahren im Haushalt. Ihre Inbetriebnahme erfolgt kabellos via App. Oft werden sie dazu mit einem Smarthome-Hub per Funk verbunden und sind so sehr schnell einsatzbereit. Beim Installationsort des Rauchmelders gilt die gesetzliche Pflicht, die Warnmelder in Fluchtwegen, Schlaf- und Kinderzimmern anzubringen, wobei die Montage immer mittig an der Decke erfolgen sollte, da Rauch nach oben steigt. Wassersensoren platziert man direkt am Boden an potenziellen Leckstellen wie unter der Spülmaschine, neben der Waschmaschine oder im Keller.

Wichtig beim Rauchmelder ist die Vernetzung. Alle Melder im Haus müssen gleichzeitig alarmieren. Die Fernbenachrichtigung per Smartphone, wenn Sie nicht zu Hause sind, muss genauso gewährleistet sein wie eine möglichst lange Batterielebensdauer (ideal sind 5 bis 10 Jahre). Eine Stummschaltungsfunktion bei Falschalarm und auch eine regelmässige Selbstüberwachung des Gerätezustands sind Merkmale von guten Produkten.

Beim Wassersensor sind die sofortige Leckerkennung, Schwimmfähigkeit damit das Gerät auch bei Überschwemmung weiter funktioniert), die Temperaturüberwachung (zur Frostwarnung) sowie die Alarmfunktion respektive Weiterleitung an eine Sirene entscheidende Faktoren.

Gute, aktuelle Modelle erkennt man bei beiden Gerätetypen an der zuverlässigen Funktechnologie (Matter oder ZigBee) und der Möglichkeit, Automationen auszulösen – etwa das Einschalten des Lichts beim Rauchalarm oder das Abschalten des Wasserventils bei einem Leck.

Hersteller: Homematic IP, Google, Netatmo, Philips, Yale

Homematic IP, Google, Netatmo, Philips, Yale Unbedingt beachten: Montage(ort), Fernbenachrichtigung, Schwimmfähigkeit und Temperaturüberwachung (Wassersensor), Alarmfunktion, App-Qualität, Kompatibilität mit (vorhandenen Systemen), im Bundle günstiger

Montage(ort), Fernbenachrichtigung, Schwimmfähigkeit und Temperaturüberwachung (Wassersensor), Alarmfunktion, App-Qualität, Kompatibilität mit (vorhandenen Systemen), im Bundle günstiger Preis: ca. 40 bis 300 Franken

Video-Türsprechanlagen

Video-Türsprechanlagen oder auch smarte Türklingeln sind die moderne Form der Zutrittskontrolle und bieten ein hohes Mass an Sicherheit und Komfort. Ihre Inbetriebnahme ist bei kabellosen Modellen mit Akku einfach und erfordert lediglich die Montage an der Hauswand oder am Türrahmen. Kabelgebundene Varianten nutzen oft die Verdrahtung der alten Klingel (deren Stromleitung). Beim Installationsort ist es entscheidend, dass die Kamera den Eingangsbereich optimal und in der korrekten Höhe erfasst, um Gesichter klar identifizieren zu können. Wie bei allen Aussenkameras muss strikt darauf geachtet werden, dass die Kamera keinen öffentlichen Grund filmt, also die Aufnahme auf den eigenen Eingangsbereich beschränkt bleibt.

Nebst der hohen Videoqualität (mindestens Full HD, besser 2K) empfiehlt sich ein grosses Sichtfeld (Weitwinkel), um auch seitliche Bewegungen zu erfassen. Die sofortige Benachrichtigung per App bei Betätigung der Klingel oder bei Bewegung gehört genauso zum Standardrepertoire. Auch eine Zwei-Wege-Audiofunktion zur Kommunikation mit der Person vor der Tür, sogar wenn man nicht zu Hause ist, zeichnen gute Modelle aus. Gespeichert wird möglichst parallel, also lokal auf einem Speichermedium sowie verschlüsselt in der Cloud.

Gute Modelle erkennt man des Weiteren an der Wetterbeständigkeit (auf IP-Zertifizierung achten) und der Integration von KI zur Personenerkennung. Letztere verhindert, dass etwa vorbeifahrende Autos unnötig eine Benachrichtigung auslösen. Ausserdem ist das Feature ein wichtiger Baustein, um unerwünschte Besucher bereits vor dem Betreten des Hauses zu identifizieren.