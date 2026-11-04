Hege und Pflege der Fotos-Mediathek im Apple Universum

An der Fotos-Mediathek führt kein Weg vorbei. Sie enthält automatisch alle Bilder und Videos, die mit dem iPhone aufgenommen wurden. Doch was sie alternativlos macht, ist die vollständige Unterstützung der iPhone-Kamera, mit all ihren Eigenheiten. Andere ­Bildverwaltungen mögen mehr Funktionen bieten. Doch nur in Fotos können bei Porträts nachträglich die Unschärfe und der Fokus geändert werden. Die «fotografischen Stile» lassen sich seit dem iPhone 16 jederzeit ändern, Zeitlupen anpassen, Serienfotos automatisch auf die schönsten Einzelbilder eindampfen und vieles mehr.

Gleichzeitig sind die Originale unantastbar: Weder Apples eigene Fotos-Anwendung noch eine Drittanbieter-App können sie überschreiben. Es ist also immer möglich, mit dem Befehl Zurück zum Original sämtliche Anpassungen und Manipulationen zu verwerfen, inklusive jenen aus externen Anwendungen.

Die Mediathek

Dreh- und Angelpunkt ist die «Systemfoto­mediathek» oder kurz «Mediathek». In einer einzelnen Datei sind sämtliche Bilder und ­Videos abgelegt – zusammen mit den Angaben zu Korrekturen, Schlagwörtern, aber auch den von Apple generierten Rückblicken und vielem mehr. Das heisst: Es reicht, die Mediathek am Mac als Ganzes auf einen anderen Speicher zu kopieren, um die Fotosammlung bis ins letzte Detail zu sichern.

Im Gegensatz zum iPhone oder iPad lassen sich auf dem Mac mehrere Mediatheken verwalten. Doch nur eine kann die Systemfotomediathek sein: Ihr Inhalt wird automatisch über iCloud mit anderen Macs und den Mobilgeräten abgeglichen. Zwar lassen sich beliebig viele Mediatheken für unterschiedliche Zwecke am Mac erstellen, doch nur diese eine, spezielle Mediathek vereint all diese elementaren Eigenschaften.

Mehrere Mediatheken

Um eine neue Mediathek anzulegen oder um zwischen Mediatheken zu wechseln, beenden Sie Fotos. Halten Sie die Option-Taste gedrückt und öffnen Sie die Anwendung erneut. Nun bietet ein Dialog die Möglichkeit, eine weitere, leere Mediathek anzulegen oder zwischen mehreren Mediatheken zu wechseln, Bild 1. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, um sehr alte, eher uninteressante Bilder auszulagern oder um die beruflichen von den privaten Fotos zu trennen.