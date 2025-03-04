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Gaby Salvisberg
4. Mär 2025
Lesedauer 3 Min.

Irritierende Klammern

Warum heisst meine Taskleisten-Verknüpfung «Programmname (2)»?

Sie heften ein Programm (zum Beispiel Firefox) an die Taskleiste. Doch jetzt sehen Sie, dass dieses hinter dem Namen eine Zahl in Klammern trägt, zum Beispiel «Firefox (2)». Dieser Schönheitsfehler lässt sich mit unseren Tipps korrigieren.

Nur ein kosmetisches Problem, aber halt unschön

© (Quelle: PCtipp.ch)

Das Problem ist rein kosmetischer Natur, aber eben doch unschön, weil es ein wenig irritiert. Wenn Sie per Maus über die betroffene Programmverknüpfung in der Taskleiste fahren, zeigt diese hinter dem Anwendungsnamen eine Zahl in Klammern, beispielsweise «Firefox (2)». Und egal, wie oft Sie die Verknüpfung lösen und neu erstellen oder deren Eigenschaften prüfen – die Klammern mit der Zahl bleiben trotzdem. Wie bekommt man sie weg?

Die Ursache liegt nicht in der Anwendung selbst, sondern in Windows.

Lösung: Ob Sie es glauben oder nicht, an diesem Problem ist etwas namens «Internet Explorer» beteiligt. Auch unter Windows 11, auf dem es ihn offiziell gar nicht mehr gibt. Ich hatte das Problem neulich auf einem der Geräte und bekam es nur wie folgt gelöst. Achten Sie auf die Reihenfolge dieser Einzelschritte:

  1. Beenden Sie die betroffene Anwendung komplett, am besten über einen Befehl wie Datei/Beenden, damit von ihm wirklich alle Fenster geschlossen sind.
  2. Lösen Sie deren falsch benannte Verknüpfung von der Taskleiste, indem Sie mit rechts draufklicken und Von Taskleiste lösen wählen.
  3. Drücken Sie Windowstaste+E zum Öffnen eines Explorer-Fensters. Tippen Sie in der Adresszeile exakt diese Zeichenfolge ein und drücken Sie Enter; Sie können die Zeile auch von hier kopieren: %appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar
  4. Hier sind einige Verknüpfungen zu sehen, jene der betroffenen Anwendung kommt unter Umständen mehrmals vor. Löschen Sie vom betroffenen Programm am besten alle Verknüpfungen, die Sie im TaskBar-Ordner antreffen.

Löschen Sie alle Verknüpfungen des betroffenen Programms.

 © Quelle: PCtipp.ch

  • Erstellen Sie nun eine Verknüpfung zum betroffenen Programm auf dem Desktop. Das klappt am besten, indem Sie dessen Installationsordner ausfindig machen: Klicken Sie auf Start, tippen Sie den Namen der Anwendung ein. Taucht sie auf, klicken Sie mit rechts drauf und wählen Sie Dateispeicherort öffnen. Der Ordner, der sich jetzt öffnet, ist zunächst nur jener, der die Startmenü-Verknüpfungen enthält (C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs). Sie möchten aber den Installationsordner des Programms. Klicken Sie im Ordner mit rechts auf die Programmverknüpfung und wählen Sie Eigenschaften. Der Button Dateipfad öffnen bringt Sie zum Installationsordner (meist etwas innerhalb von C:\Programme\ oder C:\Programme x86\). Die ausführbare Datei ist schon markiert. Ziehen Sie diese mit rechter Maustaste auf den Desktop und wählen Sie Verknüpfung hier erstellen. Benennen Sie die Verknüpfung jetzt so um, wie sie in der Taskleiste erscheinen soll.
  • Die klicken Sie nun mit rechts an und wählen An Taskleiste anheften. Diese Verknüpfung sollte nun wieder den richtigen Namen tragen. Das Verknüpfungsexemplar auf dem Desktop können Sie löschen.

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