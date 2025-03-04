Irritierende Klammern
Warum heisst meine Taskleisten-Verknüpfung «Programmname (2)»?
Das Problem ist rein kosmetischer Natur, aber eben doch unschön, weil es ein wenig irritiert. Wenn Sie per Maus über die betroffene Programmverknüpfung in der Taskleiste fahren, zeigt diese hinter dem Anwendungsnamen eine Zahl in Klammern, beispielsweise «Firefox (2)». Und egal, wie oft Sie die Verknüpfung lösen und neu erstellen oder deren Eigenschaften prüfen – die Klammern mit der Zahl bleiben trotzdem. Wie bekommt man sie weg?
Die Ursache liegt nicht in der Anwendung selbst, sondern in Windows.
Lösung: Ob Sie es glauben oder nicht, an diesem Problem ist etwas namens «Internet Explorer» beteiligt. Auch unter Windows 11, auf dem es ihn offiziell gar nicht mehr gibt. Ich hatte das Problem neulich auf einem der Geräte und bekam es nur wie folgt gelöst. Achten Sie auf die Reihenfolge dieser Einzelschritte:
- Beenden Sie die betroffene Anwendung komplett, am besten über einen Befehl wie Datei/Beenden, damit von ihm wirklich alle Fenster geschlossen sind.
- Lösen Sie deren falsch benannte Verknüpfung von der Taskleiste, indem Sie mit rechts draufklicken und Von Taskleiste lösen wählen.
- Drücken Sie Windowstaste+E zum Öffnen eines Explorer-Fensters. Tippen Sie in der Adresszeile exakt diese Zeichenfolge ein und drücken Sie Enter; Sie können die Zeile auch von hier kopieren: %appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar
- Hier sind einige Verknüpfungen zu sehen, jene der betroffenen Anwendung kommt unter Umständen mehrmals vor. Löschen Sie vom betroffenen Programm am besten alle Verknüpfungen, die Sie im TaskBar-Ordner antreffen.
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