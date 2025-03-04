Warum heisst meine Taskleisten-Verknüpfung «Programmname (2)»?

Das Problem ist rein kosmetischer Natur, aber eben doch unschön, weil es ein wenig irritiert. Wenn Sie per Maus über die betroffene Programmverknüpfung in der Taskleiste fahren, zeigt diese hinter dem Anwendungsnamen eine Zahl in Klammern, beispielsweise «Firefox (2)». Und egal, wie oft Sie die Verknüpfung lösen und neu erstellen oder deren Eigenschaften prüfen – die Klammern mit der Zahl bleiben trotzdem. Wie bekommt man sie weg?

Die Ursache liegt nicht in der Anwendung selbst, sondern in Windows.

Lösung: Ob Sie es glauben oder nicht, an diesem Problem ist etwas namens «Internet Explorer» beteiligt. Auch unter Windows 11, auf dem es ihn offiziell gar nicht mehr gibt. Ich hatte das Problem neulich auf einem der Geräte und bekam es nur wie folgt gelöst. Achten Sie auf die Reihenfolge dieser Einzelschritte: