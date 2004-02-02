2. Feb 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Helligkeit der DVD-Wiedergabe korrigieren
Beim Abspielen einer DVD ist der Film relativ dunkel. Aufhellen mittels Monitor bringt nicht den gewünschten Effekt. Gibt es einen Freeware-DVD-Player, bei dem man das Bild noch manuell aufhellen kann?
Für diese Funktion benötigen Sie gar keine zusätzliche Software: Der Windows Media Player, bei Windows XP standardmässig dabei, besitzt diese Einstellungsmöglichkeit auch:
Öffnen Sie den Film mit dem Windows Media Player und klicken Sie oben rechts auf das Mittlere der drei Kreissymbole, um die Einstellungen anzuzeigen.
Wählen Sie die Videoeinstellungen aus.
Jetzt können Sie die Helligkeit und weitere Optionen per Schieberegler verstellen.
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