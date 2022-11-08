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Claudia Maag
8. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.

WLAN

Herausfinden, ob man mit einem Wi-Fi-6-Netzwerk verbunden ist

Sie haben beispielsweise eine aktuellere Fritz!Box Ihres Providers erhalten, die neu Wi-Fi-6-fähig ist. Doch sind Sie nun mit Ihrem Windows-11-Computer tatsächlich über dieses WLAN verbunden?

Symbolbild

© (Quelle: tejasp/Pixabay)

Windows 11 unterstützt den WLAN-Standard Wi-Fi 6. Wenn Sie Ihren Computer mit einem WLAN nach neuem Standard verbinden möchten, benötigen Sie einen Router, der Wi-Fi-6 unterstützt und auf Ihrem PC/Notebook muss Windows 11 installiert sein. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem WLAN her.

  1. Nachdem Sie den Sicherheitsschlüssel eingetippt haben, sind Sie mit dem Wi-Fi-Netz verbunden.
  2. Unten rechts in der Symbolleiste sehen Sie das WLAN-Icon. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.

  3. Wählen Sie Netzwerk- und Internet-Einstellungen.

  4. Sie sehen nun den Namen des WLANs (SSID), mit dem Sie verbunden sind, ob es ein öffentliches oder privates Netzwerk ist sowie die Datennutzung in den letzten 30 Tagen.

Netzwerk- und Internet-Einstellungen unter Windows 11 Pro

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Links von Eigenschaften finden Sie ein Info-Icon. Klicken Sie darauf.

  • Hier suchen Sie nach Protokoll. Wenn Sie mit einem Wi-Fi-6-Netzwerk verbunden sind, lautet der Wert rechts von Protokoll: Wi-Fi 6 (802.11ax).

    • Unter «Protokoll» finden Sie die gewünschte Information

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Alternativ: Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Router Wi-Fi-6 unterstützt, können Sie auf Ihrem Windows-11-Gerät die Eingabeaufforderung öffnen (cmd). Dort geben Sie den Befehl netsh WLAN show drivers ein. Drücken Sie Enter. Suchen Sie bei Unterstützte Funktypen nach 802.11ax.

    • Das Eingabeaufforderungs-Fenster in Windows 11 Pro

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Hinweis 2: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Notebook (22H2) und einer Wi-Fi-6-fähigen Fritz!Box 7530 AX (Fritz!OS 07.31) durchgeführt.

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    Wi-Fi Netzwerk Fritzbox Windows 11 Windows & PC
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