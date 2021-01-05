Zur Hölle mit Flash! So werden Sie es los

Sicherheitsunternehmen warnen schon seit Jahren vor den unzähligen Sicherheitslücken im Adobe Flash-Player. Die wurden in der Vergangenheit zwar jeweils irgendwann gestopft, aber bis Adobe die Updates lieferte, waren oft schon mehrere tausend Systeme infiziert. Cyberkriminelle lieben Flash. Sie haben dank der Flash-Sicherheitslücken schon zigtausende PCs mit Erpressungs- und Bankingtrojanern infiziert und unzählige PCs für DDoS-Attacken auf Webseiten gekapert. Immer wieder: Flash sei «Dank».

Genug ist genug!

Die Autorin dieses Artikels erklärte schon im Jahr 2016, als die ursprüngliche Version dieses Artikels erschien, Flash zur übelsten Seuche im Internet. «Adobe täte gut daran, die Welt davon zu befreien», schrieb sie. Und nun – auf Ende 2020 – ist es endlich so weit.

Wenn Sie Webseiten entdecken, die immer noch «wichtige» Inhalte im Flash-Format anbieten, dann machen Sie deren Betreiber am besten auf den Artikel aufmerksam, den Sie jetzt gerade lesen. Flash gehört verbannt, ist jetzt ohnehin tot – und zwar für immer. Wenn etwas in Flash daherkommt, ist es kein relevanter Inhalt. Inzwischen dürften alle Hersteller und relevanten Webseitenbetreiber Flash durch modernere und sicherere Elemente im Rahmen von HTML5 ersetzt haben.

Darum zeigen wir hier, wie Sie Flash in Chrome, Firefox, Edge und Internet Explorer deaktivieren. Weiter unten zeigen wir, wie Sie ein Windows-System (Windows 7 und Windows 10) von Flash-Resten komplett befreien.

Erst eine allgemeine Info: Wenn Sie wissen möchten, ob in Ihrem Browser Flash aktiviert ist und in welcher Version es vorhanden ist, besuchen Sie diese Webseite: https://helpx.adobe.com/de/flash-player.html. Klicken Sie auf Jetzt überprüfen. Wenn steht, «Flash Player ist entweder nicht installiert oder nicht aktiviert», ist alles in Butter.