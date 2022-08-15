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Claudia Maag
15. Aug 2022
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Huawei AppGallery: Kinderkonto erstellen

Wer Kinder schützen möchte, kann bei Huaweis AppGallery ein Kinderkonto erstellen. Kinderkonten sollen nur angemessene Inhalte anzeigen und Funktionen wie Kommentare oder Werbeaktionen herausfiltern.

AppGallery

© (Quelle: Huawei)

Besitzen Sie ein Huawei-Smartphone oder möchten wegen eines Huawei-Wearables auf Ihrem sonstigen Android-Gerät den Huawei-eigenen App Store AppGallery verwenden? Dann erstellen Sie eine Kinder-Huawei-ID, um den Nachwuchs vor unangemessenen Inhalten zu schützen.

  1. Öffnen Sie den App-Store von Huawei, die AppGallery.
  2. Wenn Sie noch nicht mit Ihrer Huawei ID angemeldet sind, tippen Sie auf Konto.
  3. Hier gehts zu Bei Huawei ID anmelden.
  4. Ganz unten finden Sie Registrieren.
  5. Wählen Sie das Land aus, tippen Sie auf Weiter sowie auf Zustimmen.
  6. Wählen Sie das Geburtsdatum des Kindes aus und tippen Sie erneut auf Weiter.
  7. Nun erscheint eine Pop-up-Nachricht mit der Info, dass die Person unter 16 Jahren ist und ob Sie ein Kinderkonto erstellen möchten. Tippen Sie auf Ja.
  8. Geben Sie die Huawei ID des Elternteils bzw. Erziehungsberechtigten ein. Sie werden aufgefordert, per SMS einen Code abzurufen. Tippen Sie auf Code abrufen.
  9. Geben Sie den erhaltenen Code ein und tippen auf OK.
  10. Wählen Sie einen Spitznamen des Kindes, in unserem Beispiel ist das Testkind1. Klicken Sie auf Weiter.
  11. Nun können Sie, um das Kinderkonto zu erstellen, entweder eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer verwenden. Wir empfehlen ersteres. Tippen Sie hierzu auf E-Mail-Adresse nutzen.
  12. Auch über diese (Kinder-)Mailadresse müssen Sie einen Bestätigungscode abrufen.
  13. Geben Sie den Code ein und tippen auf Senden.
  14. Legen Sie ein Passwort für das Kinderkonto fest.
  15. Ihre Telefonnummer ist die Sicherheits-Telefonnummer des Kinderkontos. Tippen Sie auf Fertig (oder geben Sie eine neue Telefonnummer ein).
  16. Wer möchte, kann nun einen Notfallkontakt hinzufügen. Sie können dies Überspringen.
  17. Bestätigen Sie noch zweimal, dann wird AppGallery neu gestartet, um die Änderungen für das Kinderkonto zu übernehmen.

Kinderkonto erstellen in der AppGallery dauert einen Moment

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Sie können den Kindermodus beenden, indem Sie sich bei diesem Konto ab- und mit Ihrem eigenen Konto wieder anmelden.

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