Huawei Watch GT 3: Telefon-Musik steuern oder Songs auf die Uhr laden

Hinweis: Die Musikwiedergabe ist nur mit Android-Geräten verfügbar.

Telefon-Musik steuern

Wenn Sie Musik auf Ihrem Smartphone hören, können Sie einerseits die Songs via Uhr steuern. So funktionierts:

Entweder durch Wisch von links nach rechts und der Auswahl des gerade auf dem Smartphone abgespielten Musikstücks. Oder Sie öffnen die App-Übersicht (drehbare Krone rechts oben) und wählen die Musik-App aus. Bei Wiedergabe können Sie einen Song vor- oder zurückspringen, ein Lied pausieren oder wiederholen oder die Lautstärke regeln (s. Bild unten).

Musik auf die Smartwatch laden

Sie können aber auch Songs auf die Smartwatch kopieren und dann diese steuern. Um Songtitel auf die Uhr zu bekommen, verwenden Sie die Huawei-Health-App.