Hyperlink von Excel auf Word-Dokument

Zunächst zum Einfügen von Textmarken in Word. Markieren Sie in der Word-Datei z.B. den Titel oder das Wort, auf den/das Sie von der Excel-Datei her verlinken wollen. Gehen Sie im Reiter Einfügen zum Bereich Links und greifen Sie dort zu Textmarke. Geben Sie der Textmarke einen Namen und klicken Sie auf Hinzufügen. Setzen Sie nun am besten die restlichen Textmarken.

Um nun aus der Excel-Datei einen Link zu setzen, der die gewünschte Textstelle im Word-Dokument zeigt, geht es so: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle und wählen Sie Link. Sie können nun z.B. via Zuletzt verwendet gleich die gewünschte Datei auswählen. Aufgepasst: Es hätte hier auch eine viel versprechende Schaltfläche Textmarke. Wenn Sie die aber anklicken, heisst es: «Microsoft Excel konnte die Datei nicht öffnen oder konnte Dateien dieses Typs nicht lesen».