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Gaby Salvisberg
13. Nov 2018
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Hyperlink von Excel auf Word-Dokument

Office-Dateien lassen sich mittels Hyperlink verknüpfen. Sie können sogar in einer Excel-Tabelle einen Link auf eine bestimmte Textmarke in einem Word-Dokument setzen.

Nope! Denn: «Microsoft Excel konnte die Datei nicht öffnen oder konnte Dateien dieses Typs nicht lesen»

© Quelle: PCtipp.ch

Zunächst zum Einfügen von Textmarken in Word. Markieren Sie in der Word-Datei z.B. den Titel oder das Wort, auf den/das Sie von der Excel-Datei her verlinken wollen. Gehen Sie im Reiter Einfügen zum Bereich Links und greifen Sie dort zu Textmarke. Geben Sie der Textmarke einen Namen und klicken Sie auf Hinzufügen. Setzen Sie nun am besten die restlichen Textmarken.

Um nun aus der Excel-Datei einen Link zu setzen, der die gewünschte Textstelle im Word-Dokument zeigt, geht es so: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle und wählen Sie Link. Sie können nun z.B. via Zuletzt verwendet gleich die gewünschte Datei auswählen. Aufgepasst: Es hätte hier auch eine viel versprechende Schaltfläche Textmarke. Wenn Sie die aber anklicken, heisst es: «Microsoft Excel konnte die Datei nicht öffnen oder konnte Dateien dieses Typs nicht lesen».

Nope! Denn: «Microsoft Excel konnte die Datei nicht öffnen oder konnte Dateien dieses Typs nicht lesen»

 © Quelle: PCtipp.ch

Ärgerlich! Aber wie weiter?

Lösung: Klicken Sie im Link-Dialog den Dateinamen an. Der erscheint im Feld «Adresse», siehe untenstehenden Screenshot. Setzen Sie den Cursor ans Ende des Dateinamens und tippen Sie ein Rautenzeichen (#) sowie den Textmarkennamen direkt ein. Wenn die Textmarke also zum Beispiel «zwiti1» heisst, könnte der ergänzte Link etwa so aussehen: «H:\My Documents\ZumTesten\HierIstEineTextmarkeDrin.docx#zwiti1». Klicken Sie auf OK.

In Excel einen Link zu einer Textmarke in Word einfügen

 © Quelle: PCtipp.ch

Jetzt können Sie in Excel auf den Link klicken und das Word-Dokument öffnet sich direkt mit der als Textmarke der verlinkten Stelle.

Update 13.11.2018: Kleine Ergänzung zum obigen Tipp. Mit diesem hier erwähnten Trick geht das Verlinken zwischen Office-Dokumenten noch schneller. (PCtipp-Forum)

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