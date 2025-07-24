I Can’t Even: Balsam für die Seele

Wir alle sind von bestimmten Themen komplett übersättigt und wollen nichts mehr davon hören. Der Klassiker sind natürlich Politik und Politiker, penetrante Promis, aber auch das 268. Gerücht zur nächsten Apple WWDC (World Wide Developer Conference), das uns den Spass an der Überraschung verderben will. All das wird uns im Web ungefragt unter die Nase gerieben. Selbst wer einen entsprechenden Artikel nie anklicken würde, muss das Thema in der Übersicht über sich ergehen lassen. Und so werden unser Gemüt und die gute Laune tröpfenweise vergiftet.

Wenn Sie sich in dieser Szene wiedererkennen, wird die Safari-Erweiterung I Can’t Even zur Offenbarung. Nach dem einmaligen Start rufen Sie in den Einstellungen von Safari den Bereich Erweiterungen auf und aktivieren I Can’t Even mit allen notwendigen Rechten.

Geh mir aus der Sonne!

Fortan arbeitet die Erweiterung aus dem Titelbalken heraus, und zwar in Gestalt des kleinen Affen, Bild 1. Grundsätzlich wirkt sie sich auf alle Webseiten aus. Ausnahmen lassen sich definieren, indem auf einer Seite die Option Enable for this site abgeschaltet wird, Bild 2 A. Das Herzstück sind jedoch die Stichworte B, die zum Ausschluss einer Story führen. Es ist bestimmt nicht schwer, ein oder zwei Dutzend davon zu finden. Und dann ist da noch die Darstellung: Im Einblendmenü Style wählen Sie zwischen Redact und Hide C. Ersteres schwärzt den Beitrag, zweiteres blendet ihn komplett aus. Die Erweiterung funktioniert nahezu perfekt, nur manchmal schafft es trotzdem ein Bild durch den Filter. Doch allein der Versuch ist fast schon ein Muss.