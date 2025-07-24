Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
24. Jul 2025
Lesedauer 3 Min.

Apple-Ecke

I Can’t Even: Balsam für die Seele

Wir alle sind von bestimmten Themen komplett übersättigt und wollen nichts mehr davon hören. Wenn Sie sich in darin wiedererkennen, wird die Safari-Erweiterung I Can’t Even zur Offenbarung.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Wir alle sind von bestimmten Themen komplett übersättigt und wollen nichts mehr davon hören. Der Klassiker sind natürlich Politik und Politiker, penetrante Promis, aber auch das 268. Gerücht zur nächsten Apple WWDC (World Wide Developer Conference), das uns den Spass an der Überraschung verderben will. All das wird uns im Web ungefragt unter die Nase gerieben. Selbst wer einen entsprechenden Artikel nie anklicken würde, muss das Thema in der Übersicht über sich ergehen lassen. Und so werden unser Gemüt und die gute Laune tröpfenweise vergiftet.

Wenn Sie sich in dieser Szene wiedererkennen, wird die Safari-Erweiterung I Can’t Even zur Offenbarung. Nach dem einmaligen Start rufen Sie in den Einstellungen von Safari den Bereich Erweiterungen auf und aktivieren I Can’t Even mit allen notwendigen Rechten.

Geh mir aus der Sonne!

Fortan arbeitet die Erweiterung aus dem Titelbalken heraus, und zwar in Gestalt des kleinen Affen, Bild 1. Grundsätzlich wirkt sie sich auf alle Webseiten aus. Ausnahmen lassen sich definieren, indem auf einer Seite die Option Enable for this site abgeschaltet wird, Bild 2 A. Das Herzstück sind jedoch die Stichworte B, die zum Ausschluss einer Story führen. Es ist bestimmt nicht schwer, ein oder zwei Dutzend davon zu finden. Und dann ist da noch die Darstellung: Im Einblendmenü Style wählen Sie zwischen Redact und Hide C. Ersteres schwärzt den Beitrag, zweiteres blendet ihn komplett aus. Die Erweiterung funktioniert nahezu perfekt, nur manchmal schafft es trotzdem ein Bild durch den Filter. Doch allein der Versuch ist fast schon ein Muss.

Bild 1: Das Original: mit allem, was man nicht haben will

 © Quelle: PCtipp.ch

Bild 2: Artikel zu Unwörtern werden geschwärzt oder ausgeblendet

 © Quelle: PCtipp.ch

Info: Für Mac, iPhone und iPad, Download im App Store unter go.pctipp.ch/3443 , Englisch, kostenlos.

Kommentare

Apple Internet iPhone Mac App Store iPad Internet & Sicherheit Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare