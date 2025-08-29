iCloud: alle Daten wie aus einem Guss

Der Erstkontakt mit iCloud beginnt stets im Kleinen: etwa mit der Synchronisierung der Lesezeichen, Kennwörter, Notizen, Kalender und anderen Datenschnipseln, die wir immer präsent haben möchten. Sie werden augenblicklich zwischen allen Geräten abgeglichen, die unter derselben Apple-ID angemeldet sind. Trotzdem sind nach oben kaum Grenzen gesetzt, weil sich bis zu 12 Terabytes speichern und synchronisieren lassen.

Zu jeder Apple-ID gehören automatisch 5 GB Speicherplatz in der iCloud. Das wirkt auf den ersten Blick knauserig; fast eher wie eine Einstiegsdroge. Doch es reicht, um die erwähnten Datenschnipsel zu synchronisieren. Auch ein kleines E-Mail-Konto liegt drin. ­Sobald iCloud jedoch ernsthaft genutzt wird und Fotos oder Videos ins Spiel kommen, würden auch die vermeintlich grosszügigen 15 GB nicht mehr reichen, die zum Beispiel Google kostenlos zur Verfügung stellt.

Feinheiten justieren

Um sich einen Überblick über die aktuellen iCloud-Funktionen zu verschaffen, öffnen Sie am Mac die Systemeinstellung Apple-ID und klicken in der linken Spalte auf den Bereich iCloud. Es hagelt Informationen.

Ganz oben sehen Sie, wie viel Speicher gesamthaft verfügbar und wie viel bereits belegt ist, Bild 1 A. Ausserdem erhalten Sie einen ungefähren Eindruck davon, wie sich die Belegung aufteilt – und auch, wie intensiv sich die Familie daran labt.