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Claudia Maag
23. Jan 2020
Lesedauer 3 Min.

iTipp

iCloud Mail: Mit Alias Mails empfangen und verschicken

So erstellen Sie auf iCloud.com Aliasse, mit denen Sie E-Mails empfangen und verschicken können. Ausserdem verschieben Sie mit Regeln die Mails direkt in einen Ordner.

E-Mail-Aliasse können nützlich sein, um den Posteingang zu sortieren

© (Quelle: PCtipp / Screenshot)

Ein E-Mail-Alias ist eine E-Mail-Adresse, die Ihre eigentliche E-Mail-Adresse vor dem Empfänger verbirgt. Das kann nützlich sein, wenn Sie eine sehr private oder fantasievolle Mailadresse haben und sie beruflich nutzen möchten. Ausserdem kann es helfen, um einkommende E-Mails zu filtern.

In iCloud Mail können Sie bis zu 3 Aliasse erstellen (enden auf icloud.com). Sie können nicht übertragen oder in Primär-Accounts umgewandelt werden.

Alias erstellen:

  1. Surfen Sie im Browser auf die Webseite iCloud.com.
  2. Melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID an.
  3. Klicken Sie auf das Mail-Icon.
  4. In Ihrem Postfach sehen Sie unten links das Zahnrad-Symbol. Klicken Sie darauf und wählen Einstellungen.
  5. Im nun geöffneten Pop-up-Fenster gehts zur Registerkarte Accounts.
  6. Klicken Sie auf Alias hinzufügen.
  7. Bennen Sie den Alias, z.B. claudianewsletter([@]icloud.com).
  8. Auf Wunsch können Sie ein Etikett und eine Etiketten-Farbe vergeben.

  9. Klicken Sie auf OK.
  10. Anschliessend auf Fertig.

© Quelle:Screenshot / PCtipp

Nun können E-Mails an diese Aliasse verschickt werden (schicken Sie sich eine Test-E-Mail, um es auszuprobieren).

Mail mit Alias verschicken:

  1. In iCloud Mail klicken Sie auf das Icon mit Bleistift (Verfassen).
  2. Bei Von klicken Sie rechts von Ihrer E-Mail-Adresse auf das Drop-Down-Menü.
  3. Wählen Sie einen der Aliasse (in unserem Beispiel: claudianewsletter[@icloud.com).

Regeln für Eingangs-Behandlung:

  1. Klicken Sie im Postfach unten links auf das Zahnrad-Symbol und wählen diesmal den Tab Regeln.
  2. Klicken sie auf Regel hinzufügen.
  3. Beispiel: Emails, die an claudianewsletter[@]icloud.com geschickt werden, sollen in einen Ordner verschoben werden. Bei E-Mails wählen Sie adressiert an aus und tippen den E-Mail-Alias ein. Unterhalb wählen Sie in diesen Ordner verschieben aus dem Drop-Down-Menü. Darunter wählen Sie einen Ordner aus  (z.B. Newsletter).
  4. Klicken Sie auf Fertig.

Mit Regeln halten Sie Ihren Posteingang übersichtlicher

 © Quelle: Screenshot / PCtipp

Wird nun eine E-Mail an diesen Alias geschickt, wird die E-Mail direkt in diesen Ordner verschoben.

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