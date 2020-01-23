iCloud Mail: Mit Alias Mails empfangen und verschicken

Ein E-Mail-Alias ist eine E-Mail-Adresse, die Ihre eigentliche E-Mail-Adresse vor dem Empfänger verbirgt. Das kann nützlich sein, wenn Sie eine sehr private oder fantasievolle Mailadresse haben und sie beruflich nutzen möchten. Ausserdem kann es helfen, um einkommende E-Mails zu filtern.

In iCloud Mail können Sie bis zu 3 Aliasse erstellen (enden auf icloud.com). Sie können nicht übertragen oder in Primär-Accounts umgewandelt werden.

Alias erstellen: