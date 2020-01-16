iCloud: sich bei iCloud für Windows anmelden – so gehts

Falls Sie kein Apple-Jünger sind

Für jene, die sich bisher nicht im iPhone-/iCloud-Universum bewegt haben: Wenn Sie eine neue Apple-ID erstellen, müssen Sie die iCloud erstmal mithilfe dieser Apple-ID auf einem iOS- oder OS-X-Gerät einrichten. Erst danach können Sie iCloud für Windows nutzen. Wie das funktioniert, erklärt Apple in einem Support-Artikel.