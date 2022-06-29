Der ideale Video-Player

Klicken Sie auf Medien/Netzwerkstream öffnen oder drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+N. Das folgende Fenster ist im Prinzip das gleiche wie beim Konvertieren, einfach auf einer an­deren Registerkarte. Kopieren Sie die Videoadresse in das dafür vorgesehene Feld und klicken Sie auf den Punkt Wiedergabe. VLC ist dabei nicht besonders heikel mit der Adresse. In vielen Fällen funktioniert es sogar, wenn Sie nicht die direkte Videoadresse, sondern nur die Webseiten­adresse haben.

Clip erstellen

Falls Sie eine kurze Szene eines Videos herausschneiden möchten, geht das mit VLC ganz einfach. Sie benötigen nicht einmal eine Schnitt-Software oder sonstige Werkzeuge. Klicken Sie einfach auf den Aufnehmen-Knopf. Doch genau hier liegt die erste Hürde: Der Aufnehmen-Knopf ist standardmässig nicht sichtbar. Öffnen Sie daher das Menü Werkzeuge und Interface anpassen. Ziehen Sie nun entweder den roten Aufnahme-Knopf von Zeile 1 auf Zeile 2 oder suchen Sie Aufnehmen in der Liste und ziehen die Option in Zeile 2. Natürlich können Sie den Knopf auch wo­anders platzieren, wenn Sie sicher sind, dass Sie ihn dann bequem finden.

Sobald der Aufnehmen-Knopf sichtbar ist, müssen Sie nur noch das gewünschte Video abspielen und im richtigen Moment den Knopf drücken. Sobald die Szene vorbei ist, drücken Sie den Knopf einfach noch einmal. Die Aufnahme wird automatisch in Ihren Videos-Ordner abgespeichert.

Desktop aufnehmen

Auch in diesem Bereich ist VLC eine gute Wahl für einfache Aufgaben. Die Bildschirmaufnahme von VLC ist nicht besonders ausgeklügelt und bietet nur wenige Einstellungsmöglichkeiten, ist aber gut genug für Simples. Die Bedienung ist ebenfalls einfach. Öffnen Sie das Menü Medien/Aufnahmegerät öffnen. Auch hier befinden Sie sich wieder im gleichen Menü wie beim Konvertieren und Streamen. Wählen Sie beim Aufnahmemodus die Option Desktop und legen Sie die Bildwiederholrate fest. Für die meisten Anwendungen reichen 30 f/s, für Aufnahmen mit viel Bewegung, beispielsweise Games, sind 60 f/s besser. Andere Werte sind in diesem Bereich eher ­unüblich, Bild 6.