Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
22. Mai 2019
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

iMac 2019: RAM aufrüsten

Apples Preise für RAM sind exorbitant. Doch die selbst durchgeführte Aufrüstung ist kinderleicht. Eine Anleitung.

‹schluck…!›

© Quelle: Screenshot / ze

Update vom 22. Mai: Abschnitt «2400 MHz oder 2667 MHz?» hinzugefügt.

Wenn Sie heute einen iMac mit 27 Zoll kaufen, wird das Gerät standardmässig mit 8 GB RAM geliefert. macOS geht mit Ressourcen zwar sehr sorgsam um, aber 8 GB reichen in der heutigen Zeit einfach nicht mehr. Wer jedoch bei der Konfiguration im Apple Store ein Upgrade anwählt, muss vermutlich leer schlucken:

‹schluck…!›

 © Quelle: Screenshot / ze

Das Upgrade von den mageren 8 GB auf sinnvollere 16 GB kostet also Fr. 219.40 – und danach geht es nur noch steil aufwärts.

Was geht?

Doch das RAM kann schnell und einfach aufgerüstet werden. Apple verwendet handelsüblichen DDR4-Speicher, wobei ab Werk immer zwei der vier RAM-Bänke belegt sind. Wenn Sie also die Grundkonfiguration mit 8 GB bestellen, dann sind 2 × 4 GB verbaut und zwei weitere Bänke sind frei – und die werden Sie füllen wollen.

Für die Aufrüstung benötigen Sie Riegel im SO-DIMM-Format (Small Outline Dual Inline Memory Module), die besonders genügsam sind und meistens auch in Notebooks verbaut werden. Sie sind ein wenig breiter als andere DDR4-Riegel. Wir haben uns für Vengeance-Speicher von Corsair entschieden, der zum Beispiel bei brack.ch für 189 Franken verkauft wird – als Set mit 2 × 16 GB!

SO-DIMMs sind ein weniger breiter

 © Quelle: PCtipp / ze

Oder anders gerechnet: Bei Apple erhalten Sie für Fr. 219.40 nur 16 GB RAM. Wenn Sie das RAM hingegen selbst aufrüsten, erhalten Sie zusätzliche 32 GB (also total 40 GB) für 189 Franken.

Dabei ist die Installation sehr einfach. Sie verlieren auch keine Garantieansprüche. Und so funktioniert es:

Wenn Sie fertig sind, schalten Sie den iMac ein und wählen im Apple-Menü den Befehl «Über diesen Mac». Dort sehen Sie die neue Speicherfülle:

40 GB RAM – und das zum Discount-Preis

 © Quelle: Screenshot / ze

Keine 21-Zoll-Liebe

Dieses Upgrade ist nur beim 27-Zoll-Modell möglich, aber nicht beim iMac mit 21 Zoll. Da der 27-Zöller plus/minus 800 Franken mehr kostet, können Sie die Preisdifferenz allein durch ein selber durchgeführtes RAM-Upgrade auf 32 GB zu einem grossen Teil wettmachen oder bei 64 GB sogar übertreffen.

2400 MHz oder 2667 MHz?

Allerdings gibt es noch ein Detail zu klären. Werden RAM-Riegel mit 2667 MHz in verschiedenen Grössen gemischt, reduziert macOS den Takt auf 2400 MHz. Das sieht im Dialogfeld «Über diesen Mac» dann so aus: 

Die Mischung der Grössen reduziert den Takt

 © Quelle: Screenshot / ze

In der Praxis spüre ich keinen Unterschied. Tests mit GeekBench 4 zeigen Werte, die sich im Bereich der Messtoleranz bewegen. Technische Probleme gibt es auch keine. Ihnen stehen deshalb folgende Möglichkeiten offen:

2 × 16 GB + 2 × 4 GB bei 2400 MHz. Der hier geschilderte Fall. Sie nehmen die leichte Reduktion des Taktes in Kauf und erfreuen sich am RAM, der im Überfluss vorhanden ist.

4 × 16 GB bei 2667 MHz. Volle Pulle! Wenn Sie sich für diese Lösung entscheiden, erzählen Sie uns davon bitte in den Kommentaren. Ich kenne aus meinem Umfeld kein Einsatzgebiet, das 64 GB RAM nötig macht.

2 × 16 GB bei 2667 MHz. Das ist die Variante, die ich für mich gewählt habe. Weil der Unterschied beim Tempo nicht spürbar ist, handelt es sich hier vermutlich um eine Form der Psychohygiene. Vor allem aber sind 32 GB RAM mehr, als ich brauche; 40 GB RAM muten dann fast wie Verschwendung an. Aber das ist natürlich eine Sache des Ermessens.

Die beiden mitgelieferten 4-GB-Riegel fristen jetzt ihr Dasein in einer Schublade für … irgendeinen Fall. Denn ein Verkauf lohnt sich bei einem Neupreis von 60 Franken kaum.

Inhalt

Kommentare

Firmen Flyer-Check Hardware Internet Kummerkasten Mac Monitore Software Speicher iMac Internet & Sicherheit Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare