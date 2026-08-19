Immer verbunden, überall entspannt im Apple Universum

Apple Pay statt Bargeld

Das kontaktlose Bezahlen hat sich in allen populären Ferienzielen durchgesetzt. Seine komfortabelste Form gipfelt in Apple Pay: Ein Doppeltippen auf die Stand-by-Taste des iPhones oder auf die Seitentaste der Apple Watch blendet die verfügbaren Karten ein, die sich kontaktlos nutzen lassen. Die Vorzüge liegen auf der Hand: Die physische Karte bleibt im Hotelzimmer und an Bargeld wird nur das absolute Minimum mitgeführt – und am besten klein gestückelt, zum Beispiel für Trinkgelder.

Da bei der Bezahlung mit Apple Pay keine persönlichen Daten oder die Kreditkarten-Angaben übertragen werden, ist jeder Transfer wasserdicht. Apple Pay an der Apple Watch funktioniert ausserdem auch ohne Netz oder iPhone. An belebten Märkten oder in der Metro ist das nicht nur bequem, sondern auch die klügere Wahl.

Tipp: Die kostenlosen Debitkonten und -karten von Revolut (revolut.com) sind für Auslandsreisen wie gemacht. Sie bieten hervorragende Wechselkurse; deshalb sollte immer in der Landeswährung bezahlt werden, um andere «Nutzniesser» auszuschliessen, weil sie überrissene Umwechslungkurse veranschlagen. Mehr noch: Wenn die Kurse aktuell besonders günstig sind, lassen sich zum Beispiel Euros in einem separaten Konto horten; später wird im Euro-Ausland automatisch damit bezahlt.

Standortbestimmung

Eine fremde Stadt wird «fremd» genannt, weil man sich nicht auskennt. Doch das ist kein Problem, denn Apples Karten-App unterstützt auch die Navigation unter Einbezug des ÖVs oder zu Fuss. Vor allem die Navigation auf Schusters Rappen wird auf der Apple Watch zu einer sicheren Wette: Ein Blick auf das Handgelenk reicht, um die Route zu prüfen, inklusive Orientierung mit Kompass, Bild 6.

Statt auf das Display zu blicken, kann man sich auch an den «Stupsern» und Tönen orientieren, welche die Apple Watch austeilt. Ein tiefer Ton, gefolgt von einem hohen Ton (Tock Tick, Tock Tick), bedeutet, dass bei der nächsten Kreuzung rechts abgebogen werden muss. Ein hoher Ton, gefolgt von einem tiefen Ton (Tick Tock, Tick Tock), bedeutet, dass es links weitergeht. Das bedingt allerdings ein wenig Übung und noch mehr Konzentration.