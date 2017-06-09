In allen Browsern: Bookmark-Leiste anheften

Aber was ist mit Google Chrome? Da gibts leider keine solche Möglichkeit. Sie können die Lesezeichen nur in einem separaten Tab anzeigen; aber nicht an einer Seite des Browserfensters andocken. Jedenfalls nicht mit Bordmitteln! Es gibt hierfür aber ein paar Workarounds.

Entweder gewöhnen Sie sich das Tastenkürzel zum Öffnen der Lesezeichenverwaltung an: Ctrl+Shift+O (Strg+Umschalt+O). Geübte Tastaturbenutzer dürften das schnell intus haben. Hier finden Sie übrigens noch mehr Tipps zur Verwaltung von Bookmarks in Google Chrome: «Chrome: Lesezeichen anzeigen und sortieren».

Oder muss es wirklich eine am Fensterrand erscheinende Leiste sein? Dann müssen Sie zu einem Add-On greifen. Es gibt übrigens derzeit keines, das beide am häufigsten geäusserten Anforderungen erfüllt, nämlich: dauerhafte Einblendung und optisch nahtloses Andocken am Browserfenster.

Die eine Erweiterung heisst Bookmark Sidebar. Sie ist hübsch gestaltet und erfüllt den Anspruch einer nahtlosen Einfügung ins Browserfenster. Aber es gibt keine Möglichkeit, die Lesezeichenleiste eingeblendet zu lassen, es sei denn, das aktuell besuchte Fenster werde ausgegraut.